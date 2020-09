"Rahva teenrid": kõiki koalitsioonileppe punkte pole vaja alati teostada

Kõik punktid, mis koalitsioonileppesse kirja said, ei pea aga reaalsuses aset leidma. Ehk on küsitav, kas abielureferendum peaks lähiajal toimuma, arutasid Vikerraadio saates "Rahva teenrid" saatejuht Huko Aaspõllu, Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio ja Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler. Lisaks räägiti saates ka koroonapiirangutest ja kaitsekulutustest.

Abielureferendum pole siduv hääletus

"See on päris veider 21. sajandil küsida seda, kas abielu peaks olema mehe ja naise vahel ja seda veel rahvahääletusel," ütles Kaio.

Vedler tõi välja, et selle küsimuse rahvahääletusele panemine sai möödunud kevadel kirja ka koalitsioonileppesse.

Aaspõllu ütles, et kõik, mis seal leppes on, ei pea ilmtingimata ka aset leidma. Ta selgitas, et EKRE loodab referendumiga saada juurde rohkem hääli, kuid teised koalitsioonipartnerid ei võida sellest midagi. Aaspõllu lisas, et ka õiguskantsler tõi välja, et tegelikkuses ei ole see hääletus põhiseaduslikult siduv.

Kaio nõustus, et Kekserakond pigem kaotaks sellest hääletusest, sest KOV-ide valimistel saavad oma hääle anda ka Eesti kodakondsuseta inimesed ning raske on neile öelda, et ühte asja saate valida ja teist mitte.

Vedler aga ütles, et tema valib olenemata abieluhääletusest lihtsalt seda, kes talle sümpaatne tundub ja ei usu, et inimestel tekib mingi suur soov just EKRE-t valima hakata. Ta lisas, et kui EKRE-l on sümpaatsed lubadused, siis võib ta ka neid valida, kuid mitte just abielureferendumi tõttu.

Piiranguid tuleb kehtestada tuleviku huvides

Kaio ütles, et paljud Euroopa riigid ei pruugi koroonanumbrite kasvuga piisavalt hästi toime tulla.

"See, et Euroopas mingisugused uued sulgemismeetmed tulevad, see on küllaltki tõenäoline. /---/ Suurte nakatumiskordajatega riikides suhtutakse teise lainesse gramm leebemalt kui esimesse lainesse," sõnas Kaio.

Vedler tõi välja, et Uus-Meremaa ja Austraalia samal ajal on end teistele riikidele täiesti suletuna hoidnud ning esimeses on ka uued nakkusjuhtumid oluliselt vähenenud.

Aaspõllu arvas, et kui Eestis numbrid kasvavad, siis on poliitikutel ka suurem motivatsioon otsuseid vastu võtta. Üheks näiteks on alkoholimüügi piirangute kehtestamine, selgitas Aaspõllu.

Kaio meelest on see otsus mõistlik, sest parem on keerata kinni pidutsemised kui koolid ja majandus.

"Kärakavõtmist see iseenesest ei sega," arvas Vedler ja lisas, et erapeod toimuvad ikka edasi.

"Samas koroonadetektiivide töö on tunduvalt lihtsam, tavaliselt ju teatakse, kes sinu pool käis," põhjendas ta.

Aaspõllu ütles, et uute piirangute jõustumisega pole kerge koolidel ega ka kohalikel omavalitsustel.

"Minu jaoks on põnev see, et inimeste omavaheliste vestlusesse on imbunud lause, et me peame õppima koroonaga elama," ütles Kaio, kuid tõi välja, et koroonaviiruse tõttu võib tekkida põlvkond, kelle haridusse jäävad suured lüngad.

Raske on ennustada, kui palju läheb riigieelarves raha kaitsekulutustele

"Oleks esmakordne juhus, kus riigikaitset planeeriks riigikogu komisjon mitte kaitsevägi ise," ütles Kaio riigikaitsekulutuste debati kohta.

Ta lisas, et kui läheks läbi idee korraldada 300 miljoni euro suurune hange, siis kumab läbi ka korruptsioonikahtlus, sest päevakorda on kerkinud EKRE-ga seotud militaartööstuse ettevõtja nimi.

Vedler ütles, et oluline on vaadata, kas kõnealune summa oleks mõeldud järgmiseks aastaks või jagataks see aastate peale ära. Ta lisas, et seesuguseid hankeid tuleks hästi mõistlikult planeerida ja vaadata, mis on Eesti kaitsepoliitika siiamaani olnud.

"Kas kaitsekulutused peaks olema kaks protsenti SKT-st või ei tohi need langeda madalamale kui eelmise aasta summa," tõi Kaio välja kogu teema peamise küsimuse.

Aaspõllu arvas, et järgmise aasta kulutused jäävad samale tasemele, mis need olid sel aastal.