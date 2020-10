"Rahva teenrid" vaidlesid reisipiirangute üle

Kook tõi välja, et viimaste päevade statistika järgi on Eesti Euroopa üks kõige madalama nakatumisnäiduga riike, kuid see võib ka kiirelt muutuda.

Kaldoja lisas, et Eestis on võrreldes naaberriikidega ka leebemad sanitaarmeetmed, näiteks kantakse siin vähem maske. Ta tõdes, et piisab ühest "superlevitajast", kelle tõttu võib nakatuda palju inimesi.

"Eestis on hoogustumas see ühiskondlik debatt, kas need piirangud, mis meil kehtivad, on liiga karmid, on need põhjendatud, kas me oleme teel suletud ühiskonna suunas," sõnas Ojakivi.

Kook lisas, et tema esindab reisipiirangute ja reisimise osas liberaalsemat vaadet. Ta tõi näiteks, et mõni perekond otsustabki sügisvaheajal välismaale minna, kuid peab pärast kõikidest reeglitest kinni.

"Kui nad saavad lubada lisaks puhkusele veel seda puhvrit, et lapsed ei käi kaks nädalat koolis või tehakse kaks testi, mis sellest siis ühiskonnas halba on? Mis sellest, kui lapsed saavad käia praeguse sombuse ilmaga soojal maal ja veidi päikest saada," arutles Kook.

Kaldoja ütles, et seejuures tuleb mängu inimeste valmisolek kõiki nõudeid täita. "Ma ei usaldaks nii palju inimesi," sõnas Kaldoja.

Ta lisas, et kiusatus reegleid rikkuda on väga suur ning leidub inimesi, kes peaks karantiinis istuma, kuid tegelikkuses seda nõuet ei täida.

Ojakivi tõi näitena välja ka Kristina Kallase osalemise Eesti 200 üldkogul, kui ta oli just välismaalt Eestisse tulnud.

"Õnneks või õnnetuseks pole väga palju neid riike, kus oleks meeldivam olla kui Eestis," sõnas Kaldoja ja täpsustas, et pole mõtet reisida riiki, kus on näiteks kõik toidukohad suletud.

Kook aga ütles, et tema usub Eesti inimestesse rohkem ja vastutustundlikult on reisimine täiesti õigustatud. Ta lisas, et Eesti koroonanumbrid on praegu head ja nendest ei järeldu, et oleks palju n-ö pettureid, kes reeglitest kinni ei pea.

Kaldoja ütles, et see võib olla ka õnnelik juhus, kuid reisimise osas tuleb mõelda väga vastutustundlikult, sest välismaalt sissetoodud juhtude arv kasvab.

Kook tõi aga näiteks Vatikanis nelja Šveitsi kaardiväelase haigestumise, mille tulemusel riigi nakatumisnäit kõrgele tõusis ja lisas, et väikeste riikide puhul on väikeste arvude pealt raske teha suuri üldsitusi.

Ojakivi sõnas, et reisimine on ikka lubatud ja vajalik, sest on palju inimesi, kes peavad seda töö pärast tegema, tuues näiteks Urmas Paeti ja Yana Toomi.

Muu hulgas räägiti saates ka Taavi Rõivase taandumisest poliitikast, nimeseadusest ja Mart Helme väljaütlemisest.