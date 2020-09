USA-s hukkus tulistamises kaks ja haavata sai 14 inimest

Kohalik ajutine politseiülem Mark Simmons ütles, et kui ametivõimud peole jõudsid oli seal kaootiline olukord, sest umbes sada inimest põgenes ja jooksis ringi.

"Kokku on meil 16 kinnitatud tulistamisohvrit. Ning mul on kurb meel teatada, et kaks 16-st said surmavad vigastused," ütles Simmons.

Tulistamises hukkus üks mees ja üks naine, kelle vanus jäi vähemikku 18-22 eluaastat, kuid nende isikuid Simmonsi sõnul veel tuvastatud pole.

Kannatanud toimetati haiglasse ja nende seisund pole eluohtlik, lisas politseiülem.

Hetkel pole intsidendiga seoses kedagi kinni peetud ja politsei ei osanud öelda, kas tulistajaid oli üks või rohkem.