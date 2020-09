Osad valimistega seotud kontod peavad tegema kohe muudatusi, et konto turvalisust parandada, vahendas BBC.

Juunis langes Twitter ajaloo ühe ulatuslikuma rünnaku ohvriks. Twitter teataski, et on õppinud varasematest turbeintsidentidest ning keskendub nüüd valimiste turvalisusele.

Ettevõte selgitas, et lisab lähinädalail hulgale valimistega seotud kontodele ennetavad turvalisust tagavad meetmed.

Suurem turvalisus püütakse tagada teiste seas täidesaatva võimu, nende hulgas ka presidendi ja asepresidendi kontodele, kongressi, USA kuberneride, presidendikampaaniate, parteide ja kandidaatide kontodele. Samuti tugevdatakse tähtsamate meediaväljaannete, poliitikaajakirjanike kontosid.

Juba alates käesolevast nädalast hakkavad välja valitud kontod saama teavitusi, mis nõuavad kasutajatelt koheseid muudatusi. Uute reeglite järgi nõutakse näiteks tugevat parooli. Need paroolid, mis ei vasta Twitteri standardile, peab ära muutma järgmine kord, kui kasutaja Twitterisse sisse logib.

Kõigil kontodel on juba vaikimisi parooli lähtestamise kaitse - see turvameede nõuab konto omanikult parooli lähtestamiseks e-posti aadressi ja parooli kinnitamist. Samuti julgustatakse konto omanikke kasutama kahetasandilist tuvastamist.

Tänavu juunis võttis veebiründaja üle osade osade tuntud inimeste, nende seas Bill Gates'i, Joe Bideni ja Kanye Westi Twitteri-kontod, et postitada pealtnäha lihtsaid Bitcoini rämpsteateid.



Kuid Twitteri ühe enim jälgitud konto, USA presidendi Donald Trumpi oma ei puututud. Hiljem selgus, et presidendi kontol on kasutusel täiendavad turvameetmed.