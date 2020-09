Maailmakoristuspäeval keskenduti konide korjamisele

Saksamaa saatkond käib Tallinnas Kopli poolsaart koristamas kolmandat aastat, laupäeval tulid neile appi kolleegid Ungari, Iiri, Kreeka ja Prantsuse saatkonnast.

"Me tahame innustada selle piirkonna elanikke hoolitsema oma kodukandi eest terve aasta. Meil oleks hea meel, kui me ei peaks siia järgmine aasta tagasi tulema," ütles Saksamaa suursaadik Christiane Hohmann.

Saadiku sõnul on prügi jäänud Tallinnas vähemaks, aga see on muutunud ka väiksemaks.

"Esimesel aastal kogusime üsna palju prahti, mullu leidsime terve voodi, aga siin on väiksed asjad. Me tahamegi juhtida inimeste tähelepanu, et isegi väike koni on prügi, praht, ärge visake seda loodusesse," manitses Hohmann.

Tallinn on Hohmanni sõnul teiste linnadega võrreldes üsna puhas, kuid rämpsu leidub ka siin omajagu. Saadik lootis, et maailmakoristuspäev toimub ka Berliinis, sest seal jagub prügi, mida korjata.

Valge tänava kortermajade inimesed on oma ümbruskonda koristanud juba 10 aastat, kuid prügi pealetung jätkub.

"Kahjuks inimeste harjumisi on keeruline muuta ja aastast-aastasse me korjame endiselt rehve, diivaneid, just leidsime taas kraanikausi. Aga oleme järjekindlad, loodame, et läheb paremaks kogu aeg," rääkis korteriühistu Valge aseesimees Telle Kurro.

Suurte kortermajade vahel asuvale tühermaale autoga hästi ligi ei pääse, seega peab praht olema Kurro sõnul pärit lähikonnast. Seda enam jääb talle arusaamatuks, miks inimesd on rämpsu peitmisega nii palju vaeva näevad.

"Ühtepidi tahaks, et kõik oleks roheline, samas teistpidi, kui see oleks niidetud ala, siis oleks siia keerulisem oma prügi tuua," ütles ta.

Lootusetuks ettevõtmiseks Kurro prügitalguid ei pea, sest siiani on aasta aastalt olukord paranenud.