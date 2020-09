Septembris on 0,5 protsendil välismaalt saabunutest avastatud koroonaviirus

Välismaalt saabunute testimisel on koroonaviirus avastatud septembri jooksul vähem kui poolel protsendil Eestisse tulnud inimestest.

SYNLAB-i labor on 1. septembrist kuni 21. septembri hommikuni analüüsinud 8935 inimese koroonaviiruse proovi, kokku on 41 piiriülese saabujal (0,46 protsendil) avastatud laboris koroonaviirus, ütles avaliku testimise koordinaator, Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik ERR-ile.

Koroonaviiruse nakatumistaseme põhjal riskiriikideks hinnatud maadest saabujaid testivad Tallinna lennujaamas Qvalitas arstikeskuse ja sadamas Confido meedikud ning test tehakse ka maad mööda riskiriikidest saabujatele. Lisaks saabumispunktis tehtud testile saavad Eestisse tulijad karantiiniperioodi lühendamiseks teha seitsme päeva jooksul ka kordustesti.

Lennujaamas testi andnud 5465 inimesest on positiivsed 23 juhtu (0,42 protsenti), sadamas on avastatud 12 nakatunut, kuuel inimesel on viirus avastatud seitsme päeva pärast kordustestimisel.

Kõige enam koroonaviiruse positiivseid on avastatud lennujaamast Itaaliast saabujate seas, kokku kaheksa inimest. Saksamaalt ja Prantsusmaalt on mõlemast saabujate seast avastatud kaks koroonapositiivset. Üks nakatunu on leitud näiteks Indiast, Tuneesiast, Venemaalt, Poolast, Portugalist, Kreekast, USA-st, Rootsist, Tsehhist saabunute hulgast.

Ülevaade testimisest Tallinna lennujaamas. Autor/allikas: Synlab

"Helsingist ja Riiast lähteriigina saabujad ei pea olema karantiinis ega tegema liikumisvabaduse lühendamiseks testi," rõhutas Allik ning viitas, et nimekirja riikidest, kust saabujad peavad olema karantiinis ja võivad endale testi teha, uuendab välisministeerium igal reedel ja see hakkab kehtima esmaspäeviti.

Liikumisvabadust saab 14 päeva asemel lühendade kahe testiga. Esimese saab teha Tallinna lennujaama saabumisel, Tallinna sadamas A ja D terminalis või maismaad pidi saabumisel endale aeg broneerides ja mõnes Eesti siseriiklikus avalikus testimispunktis proovi andes.

Synlabi Põhjamaade turundus- ja kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk ütles teisipäeva hommikul ERR-ile, et esmaspäevane testimine piiril ei ole uusi nakatunuid andnud.