Följeton. Tallinna lumekoristustöid hakkab koordineerima Nolan

Isegi kaasaegseimad lumekoristuse ja libedusetõrje tehnikad nõuavad endiselt palju inimtööjõudu ja suurt masinaparki. See on aga kulukas ning viib linnakassast hankelepingutega välja üüratuid summasid, sõltumata sellest, kas lund üldse ongi.

Olukord on sel hooajal tavapärasest kriitilisem, sest pealinna tulubaas on kiratseva turismi hoovustes tugeva hoobi saanud. Seepärast otsitakse läheneva talve ootuses lumeprobleemile meeleheitlikult innovaatilisemaid lahendusi.

Vahel tuleb abi aga sealt, kust seda oodatagi ei osanud – andekas filmirežissöör ja stsenarist Christopher Nolan, kes mullu suvel Tallinnas oma hittfilmi "Tenet" väntas, armus meie kodusesse kilulinna nii ära, et otsustas lumekoristuse enda peale võtta.

Millised need uued lahendused siis on? ERR-i uudistel õnnestus Skype'i videokõne vahendusel saada eksklusiivne intervjuu Christopher Nolani pressiesindaja sir Michael Caine'iga, kes selgitas meile lahkesti värskemate tehnoloogiate tagamaid. Selgus, et kaalumisel on mitu põnevat ja moodsat rakendust.

1.

Tallinna Teletorni kinnitatakse suur prožektor või laser, mis sulatab tehisintellekti abil suunatuna täpselt õigetes kohtades lume ära. "Ega te ei peagi sellest kõigest aru saama," lohutas sir Michael Caine hämmeldunud ERRi ajakirjanikku. "Võtke ainult teadmiseks, et see prožektor või laser sisaldab palju jadamisi ühendatud türistore ja türatrone, mis garanteerivad, et ükski elusolend surmakiirega pihta ei saa."

2.

Tallinna kohale tekitatakse higiseid bosoneid vastastikku põrgatades miniatuurne must auk, mis gravitronide mõjul aeglustab lumesadu sedavõrd, et see ei puuduta maad enne kevade saabumist. "Vaadake – see tähendab, et lumi küll langeb, aga väga-väga aeglaselt ning enne kui see maha jõuab, aurustub ta õhus juba ära," selgitas sir Michael Caine.

3.

Pealinna kraanivette lisatakse keemiline ühend, mis paneb inimesi unustama, et lumi on maas. "Ega te ei peagi sellest kõigest täpselt aru saama," ütles sir Michael Caine taaskord. "Kõige tähtsam on fakt, et inimaju jaoks pole lund enam olemas. Meie keha võib olla alahuuleni valges pasas, aga kui aju ütleb, et kõik on korras, siis see ongi uus tõde. Lumest saab lihtsalt üks halb uni; meie kujutluse hääbuv vili."

4.

Sademete temporaalne entroopia inverteeritakse gargantuaalse mäkguffinomeetriga vastupidiseks ja lumi ei saja seetõttu mitte alla, vaid üles. "Vaadake, kui Christopher Nolan ütleb, et nii on, siis parem uskuge teda," kinnitas pressiesindaja sir Michael Caine. "Meil tavalistel matsidel ei tasu siin midagi köhida."

5.

Linna kohale paigutatakse suur teleportatsioonivõre, mis transpordib lume nendesse maailma piirkondadesse, kus sademeid hädasti vaja on. "Ega me ei saa isegi aru, kuidas see masin töötab," kommenteeris sir Michael Caine. "Kas lumi võetakse aatomiteni lahti ja pannakse teises kohas kokku või heidab see õige lumi teleportatsioonivõrel hinge ja ta kõigest kloonitakse California tulekahjude kohal alla sadama? Sellistele küsimustele mõeldes võib hulluks minna. Parem ärge tehke seda endaga."

Milline lahendus neist viiest täpselt käiku läheb, otsustatakse ära juba järgmisel Tallinna volikogu istungil. Christopher Nolani järgmiseks projektiks on pressiesindaja sõnul aga isekoristuvad suitsukonid, mis plahvatavad väikse dünamiidilaengu abil otse suitsetaja huulte vahel.

