"Olukord eelnõu vastuvõtmiseks ei ole koalitsioonile üldsegi hea, sest nii Keskerakonnas kui Isamaas on piisavalt saadikuid, kes suures saalis kavatsevad selle vastu hääletada. Ehk et on suur tõenäosus, et valitsusliit saab kaotuse osaliseks," tõdes Andrus Karnau. Tema sõnul võib oodata, et Isamaas ja Keskerakonnas hakatakse eelnõu vastu olevaid saadikuid "veenma, murdma, ähvardama - ma ei tea, mis see õige sõna siin on - et nad tuleksid eelnõu taha".

Karnauga nõustus ka teine saatejuht Harry Tuul, kelle hinnangul on saamas selle koalitsiooni kõige valulikum küsumus. "Kui tõesti on vaja paljusid politikuid mõjutada või isegi ähvardada, et nad sellega nõustuksid," märkis ta. "See on väga emotsionaalne küsimus, aga mul raske aru saada, kuidas see kellegi elu paremaks teeb," ütles Tuul.

Karnau kirjelduse kohaselt otsustati lülitada rahvahääletuse korraldamine abielu sätestamise üle mehe ja naise liiduna põhiseaduses koalitsioonileppesse seepärast, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) lubas koalitsioonikõneluste alguses lihtsalt kooseluseaduse tühistamist, kuid kui seda ei õnnestunud saavutada, lepiti kokku rahvahääletuses.

"See on ju ka kuratlikult kaval, sest sellega saab EKRE endale mobiliseeriva loosungi kohaliku omavalitsuse valimistel, kus nad mitte igal pool tugevad ei ole. Sama teeb ka Isamaa ja ka osa Keskerakonna poliitikuid. See on vedur võimu võtmiseks kohtadel," rääkis Karnau, kelle hinnangul saab EKRE kohalike valimiste kaudu niimoodi valmistuda riigikogu valimisteks ja endale tugevamaid positsioone taotleda.

Lisaks muutub rahvahääletus ka valitsuse jaoks usalduse küsimuseks, leidis Karnau. "Kui siiski saadakse riigikogus hääled kokku ja pannakse küsimus rahvahääletusele, aga see rahvahääletusel tagasi lükatakse, siis ei saa valitsus enam öelda, et tal rahva enamuse toetus," rõhutas Karnau, märkides, et see küsimus on olnud selle valitsuskoalitsiooni poliitika üks nurgakive.

Lisaks käsitlesid Tuul ja Karnau saates koroonaviiruse leviku olukorda, riigikogu sügisistungijärgu algust ning president Kersti Kaljulaidi ja riigikogu esimehe Enn Põlluaasa kõnesid, Luminori panga juhivahetust ning Pärnu volikogus peetud arutelu kunsti teemadel.