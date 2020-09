"Me hoiame pöialt Donald Trumpile, sest teame hästi Ameerika Demokraatliku partei valitsuste poliitikat, mis rajaneb moraalsel imperialismil. Me oleme pidanud seda proovima, see ei meeldinud meile, me ei soovi seda teist korda," kirjutas Orban esmaspäeval avaldatud artiklis.

Ungaris toimuvad 2022. aasta alguses parlamendivalimised, mis on otsustavad, kuna rahvusvaheline liberaalne eliit soovib hävitada kristliku demokraatia Euroopas, kirjutas riiki juba kümme aastat valitsenud Orban valitsusmeelses ajalehes Magyar Nemzet.

"Nad valmistuvad otsustavaks lahinguks 2022. aastal, toetudes ravusvahelisele meediale, Brüsseli bürokraatidele ja organisatsioonidele, mis maskeerivad ennast kodanikuühendusteks," kirjutas Orban. "Ka meil on aeg üles rivistuda," lisas ta.

Orbani sõnul eelistavad Ungari ja teised Kesk-Euroopa riigid majanduslikku efektiivsust Euroopa Liidu sellistele poliitikatele nagu "absurdini tõstetud kliimaeesmärgid, sotsiaalne Euroopa, ühtne maksukoodeks ja multikultuurne ühiskond".

Euroopa Liit on käivitamas sadade miljardite mahus koroonakriisi järgseid majanduse taastamisplaane, millest mõned hakkaksid senisest karmimalt mõjutama ka mitteliberaalsete valitsuste nagu Orbani juhitud Ungari poliitikat. Orban on lubanud vetostada ettepanekud poliitikaks, mis seoksid abi ja Euroopa Liidu fondidest raha eraldamise õigusriigi olukorraga raha saavas riigis. Orbani sõnul on tegemist väljapressimisega.

Orbani arvates otsustab selliste diskussioonide tulemuse see, kes saab Angela Merkeli järel Saksamaa uueks kantsleriks.