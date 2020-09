"Asepresidendi arvates ehitatakse Ungaris "haiget demokraatiat"," kirjutas Orban oma teisipäeval avaldatud pöördumises von der Leyenile, leides, et Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse eest vastutav asepresident Jourova on teinud Ungarit demokraatia suhtes "halvustavaid avaldusi".

"Härra Orbanile meeldib öelda, et ta ehitab illiberaalset demokraatiat. Ma ütleksin, et ta ehitab haiglaslikku demokraatiat," ütles Jourova reedel Saksa ajakirjas Der Spiegel avaldatud intervjuus. "Ungari meedias peaaegu et juba puudub kriitika valitsuse aadressil, seega puudub suurel osal ungarlastel võimalus vabalt oma arvamust kujundada. Ma kardan, et ungarlased avastavad üks hetk, et nende viimased valimised olid ühtlasi nende viimased vabad valimised," lisas Tšehhist nimetatud Euroopa Komisjoni liige Jourova.

Kriitikud on Orbani tegevuse kohta Ungaris öelnud, et rahvusriigi ja etnilise enamuse huve edendades eirab ta üldiselt heaks kiidetud kodanikuühiskonna käitumisnorme, märgib Reuters. Ungari valitsusjuht on pidevalt suurendanud valitsuse võimu kohtusüsteemi, ajakirjanduse ja kõrghariduse üle. Orban lükkas eelmisel nädalal Reutersile antud usutluses sellised süüdistused tagasi. Orban ise on ennast portreteerinud kui Ungari rahvusliku uhkuse ja suveräänsuse kaitsjat välismõjude, sealhulgas ka "Brüsseli bürokraatide" eest.

Von der Leyen lükkas nõudmise tagasi

Von der Leyen lükkas teisipäeval Orbani üleskutse tagasi, tema esindaja kinnitas, et Euroopa Komisjoni president usaldab täielikult Jourovat.

"President von der Leyen töötab tihedas koostöös asepresident Jourovaga õigusriigi teemadel. Asepresidendil on presidendi täielik toetus," ütles von der Leyeni pressiesindaja teisipäeval Brüsselis peetud pressikonverentsil.

"Mis puudutab õigusriigi olukorda Ungaris, siis meie mured on hästi teada. Neid käsitletakse õigusriigi raportis, mida esitletakse homme. Selles me anname hinnangu olukorrale liikmesriikides," lisas pressiesindaja.

Komisjonilt on oodata Ungari õigusriigi kriitikat

Orbani üleskutse Jourova vallandamiseks ilmus üks päev enne, kui Euroopa Komisjonilt oodatakse liikmesriikide õigusriigi olukorra kohta koostatud raportite avaldamist kolmapäeval. Lisaks on Ungaris keskmisest halvem olukord koroonaviiruse leviku ning majanduse taastumisega, märgib Reuters.

Ungari majandus kukkus teises kvartalis 13,6 protsenti, mis oli Kesk-Euroopa riikide seas halvim näitaja, 2020. aasta inflatsiooni hinnatakse viimase kaheksa aasta kõrgeimaks ning riigi oma vääring forint on Kesk-Euroopas kõige halvemini hakkama saav valuuta. Ungari majandusraskused võivad kujutada tõsist ohtu Orbani lootusele saada 2022. aasta esimese pooles peetavatel valimistel tagasi valitud.

Lisaks on EL-i praegune eesistujariik Saksamaa teinud ettepaneku siduda EL-i toetusrahade, sealhulgas ka väljamaksed majanduse taaskäivitamise 750 miljardi eurosest fondist õigusriigi olukorraga liikmesriigis.

Ungari ja Poola on Euroopa Liidus uurimise all nende valitsuste tegevuse pärast kohtusüsteemi sõltumatuse ohustamisel ning surve avaldamise pärast meediale ja valitsusvälistele organisatsioonidele.

Ungari ja Poola loovad oma õigusriigi instituudi

Esmaspäeval teatasid Ungari ja Poola välisminister, et kaks riiki loovad oma õigusriigi instituudi, mis hakkab hindama õigusriigi olukorda liikmesriikides, et neid "ei saaks lolliks teha".

"Võrdleva õigusteaduse instituudi eesmärgiks on, et meid ei saaks lolliks teha," ütles Ungari välisminister Peter Szijjarto ja lisas, et tal on "küllalt sellest, et mõned Lääne-Euroopa poliitikud kasuatavad meid poksikotina".

Uus instituut hakkab jälgima õigusriigi olukorda üle kogu Euroopa Liidu, et ära hoida topeltstandardid, mida rakendatakse Ungari ja Poola suhtes, ütles Szijjarto.