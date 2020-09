USA miljardär Michael Bloomberg, laulja John Legend ja korvpallitäht LeBron James on osa annetajatest, kes kogusid kokku 20 miljonit dollarit, tasumaks tuhandete Florida endiste kurjategijate võlad, et viimased saaksid presidendivalimistel hääletama minna.

Florida õiguste taastamise komisjon (FRRC) teatas teisipäeval, et raha koguti selleks, et maksta ära osariigi lõppenud vanglakaristusega süüdimõistetute võlad. Selline samm võib mõjutada novembrikuiste presidendivalimiste tulemusi, kuna Florida on üks võtmeosariike, milles president Donald Trumpi ja tema konkurendi Joe Bideni toetus on väga tasavägine.

Organisatsioon asus tegutsema lähtuvalt Florida uuest seadusest, mille alusel peatatakse nende süüdimõistetute hääletusõigus, kes on oma vanglakaristuse küll ära kandnud, kuid kellel on siiski suured trahvid või kohtukulud tasumata. Mõnede vabastatud vangide võlad ulatuvad kümnetesse tuhandetesse dollaritesse ning enamik neist pole suutelised võlga tasuma.

Seadus võib takistada hääletamast umbes 750 000 inimesel, kellest enamik on mustanahalised või Ladina-Ameerika päritolu. See on märkimisväärne arv, arvestades Florida osariigi kriitilist rolli presidendivalimiste võitja määramisel.

Raha kogumisel osales üle 44 000 inimese üle kogu riigi, kaasa arvatud endine profikorvpallur Michael Jordan, Kuuba-Ameerika päritolu laulja Camila Cabello, režissöör Steven Spielberg ja tema abikaasa Kate Capshaw. Annetusi tegid ka ettevõtted nagu Warner Music, Levi Strauss, MTV, Comedy Central, VH1, the Miami Dolphins, Orlando Magic ja Miami Heat. 16 miljonit panustas aktsiooni Bloomberg.

"See demokraatia, mida ette kujutame, pole selline, kus ameeriklane peab valima leiva lauale panemise ja hääletamise vahel," lausus FRRC tegevjuht Desmond Meade. "Selle pingitusega loome kaasavama demokraatia, mille üle võime kõik uhked olla."

Floridas kehtinud seadus, mis keelas 1,5 miljoni tõsisemate kuritegude eest süüdi mõistetutel valimas käimise, tühistati 2018. aasta referendumil, kuid vabariiklasest kuberner Ron DeSantis, vabariiklasest president Trumpi liitlane, otsustas, et nende karistused peavad olema täielikult heastatud ja trahvid makstud, enne kui nad valijate nimekirja saab kanda. Sellega peatas ta umbes 750 000 karistatu, kellest suur osa on mustanahalised ja tavapäraselt hääletavad demokraatide poolt, valimistel osalemise.

Seadus hakkas kehtima septembris pärast seda, kui Atlanta ringkonnakohus hääletas selle kinnitamise poolt. Atlanta ringkonnakohtus töötab ka kohtunik Barbara Lagoa, üks Trumpi võimalikke kandidaate USA Ülemkohtus Ruth Bader Ginsburgist vabanenud kohtuniku kohale.

Bloomberg lubas Bideni toetuseks 100 miljonit

New Yorgi linnapeana kolm ametiaega tegutsenud Bloomberg, kes on Trumpi kauane vastane, on lubanud anda kokku 100 miljonit dollarit Bideni kampaania toetuseks osariikides, kus presidendikandidaatide seis on kõige tasavägisem. Sellest 16 miljonit läks Florida vangide võlgade tasumiseks, millega ta on suurim kampaaniasse panustaja.

"Hääletusõigus on üks meie demokraatia põhiõigusi ning seda ei tohiks keelata mitte ühelegi ameeriklasele," ütles ta oma avalduses. "Oleme otsustanud lõpetada selle põhjuseks oleva hääleõigusest ilma jätmise ja diskrimineerimise."

Bloombergi ja teiste aktsiooni võivad siiski tabada õiguslikud takistused, kuna Trumpile lähedane Florida kongresmen Matt Gaetz teatas, et palus osariigi justiitsministril algatuse seaduslikkust uurida. Tema hinnangul on see seaduserikkumine, kui keegi annab teisele kaudselt või otse mingeid väärtusi, et mõjutada kasusaaja hääletamist. "Küsimus on, kas kellegi trahvide ja kohustuste tasumine kujutab endast väärtust. Kindlasti kujutab," ütles Gaetz.

Trumpi kampaania sai kolmapäeval uut jõudu, kui selgus, et ta on Floridas nelja protsendipunktiga Bidenist ees nende valijate hulgas, kes tõenäoliselt lähevad valima ja juhib ühe protsendipunktiga kõigi registreeritud valijate hulgas. Trumpi ja Bideni seis on veel võrdsem teises kaalukeeleosariigis Arizonas, kus Trump juhib ühe punktiga valima minejate hulgas ning Biden kahe protsendipunktiga kõigi registreeritud valijate seas. Veel kümme päeva tagasi juhtis Biden Floridas kaheksa protsendipunktiga. Trump võitis 2016. aastal mõlemas neis osariikides.

USA presidendivalimiste võitja on viimastest 14 valimistest 13 korral võitnud ka Florida osariigis.