USA presidendivalimisteni on jäänud poolteist kuud ja kandidaadid on hakanud aina rohkem võitlema ladinaameeriklaste häälte pärast. Umbes kolm miljonit inimest sellest valijaskonnast elab Florida osariigis, mille võitmine võib olla lõpptulemusele määrav.

Florida on üks olulisemaid kaalukeeleosariike, kus iga viies valija on ladinaameeriklane, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enamiku küsitluste järgi juhib demokraatide kandidaat Joe Biden seal napilt president Donald Trumpi ees. Samas on tema toetus ladinaameeriklaste seas väiksem kui Hillary Clintonil neli aastat tagasi, kes Floridas napilt kaotas.

"Ma ei võta mitte midagi iseenesestmõistetavana. Ma kavatsen iga hääle eest

väga kõvasti töötada," sõnas Biden.

Bidenil on tugev toetus Puerto Rico juurtega kodanike seas, kes on ühtlasi kõige kiiremini kasvav ladinaameeriklaste valijaskond Floridas. Üldiselt kalduvad nad pigem demokraatide poole, kuid Trumpi kahjuks on mänginud Valge Maja tegevus orkaan Maria kahjude kõrvaldamisel.

Trump on aga suutnud edukalt enda taha meelitada konservatiivsemad ladinaameeriklased, hoiatades neid sotsialismi eest, mis on murekohaks paljudele Kuuba ja Venezuela päritolu valijatele.

"Paljudel juhtudel räägitakse isegi rohkem kui sotsialismist ja me ei lase sellel juhtuda," ütles Trump

Küsitlejate kinnitusel on Biden silmitsi veel teisegi probleemiga: paljud ladinaameeriklased ei tea temast lihtsalt suurt midagi.

"Nad teavad, et ta oli kaheksa aastat Barack Obama asepresident, aga nad ei tea ilmtingimata, milliseid poliitikaid on ta juhtinud ja milline on tema visioon. Seega, järgmise 50 päeva jooksul tuleb jätkuvalt teha tööd, et teda ladinaameeriklaste kogukonnale tutvustada, sest Trumpi vastasus ei ole piisav," rääkis uurimisfirma EquisLabs kaasasutaja Stephanie Valencia.

USA presidendivalimised toimuvad 3. novembril. Võitmiseks peab kandidaat koguma vähemalt 270 valimiskogu liikme hääle. Floridas on neid mängus 29.