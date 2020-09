"Praegu on valitsuse päevakorras oluline, et me saaksime selguse, mis puudutab erinevaid reisipiiranguid ja eneseisolatsiooni nõudeid, liikumist nii lähiriikide kui ka laiemalt Euroopa Liidu riikide vahel," ütles Kiik.

Rääkides lennupiirangutest, ütles Kiik, et lennupiirangud ja eneseisolatsioonipiirangud vajavad kohandamist.

"Need on seatud ajal, kui Eesti ja ka Baltikumi nakkuskordaja oli hoopis teine. Täna need mõlemad piirangud pole põhjendatud olukorras, kus meie enda nakkuse levik on sellest numbrist ligi kaks korda kõrgem. Reisipiirangud lendudele sellisel kujul ei anna tegelikult soovitud tulemust, vaid pigem tekitavad palju raskusi inimestele soovitud sihtkohta jõudmisel. See ei tähenda seda, et peaks minema lauskaotamise teed, aga need tuleb kindlasti üle vaadata," kommenteeris Kiik ja lisas, et valitsus jätkab sel nädalal sel teemal arutelu.

Valitsuse koroonakomisjon koguneb nõupidamisele Kiige sõnul juba teisipäeval.

Kiik rääkis, et võimalike piirangute kehtestamisel tuleb iga kord suhelda kohapealsete piirkondadega. "Näiteks terviseameti konkreetsel regioonil konkreetse kohaliku omavalitsusega läbi arutada need riskid, kuna need nakkuskolded on oma olemuselt väga erinevad. Selge erinevus on sellel, kas tegemist on näiteks hooldekoduga, haiglaga, haridusasutusega, mõne konkreetse töökohaga või laialdasema kohapealse levikuga," lausus Kiik.

"See nakatunute number üksinda tegelikult ei anna meile täit infot, ega ka selget soovitust, et millised meetmed oleksid konkreetsel juhul tarvilikud. See eeldab siiski rahulikult maha istumist, olukorra kiiret kaardistamist ja siis otsuste langetamist," lisas Kiik.

Kiik rääkis, et valitsuse roll on üleriigilise olukorra monitoorimine . "Kui me näeme, et konkreetsetes regioonides läheb asi kontrolli alt välja, siis tuleb riigitasandilt täiendavate piirangutega sekkuda," rääkis Kiik.

Kiige sõnul ei ole hetkel alust arvata, et riigis oleks laialdane varjatud levik.

Minister rääkis, et terviseameti uue juhi konkursi käigus on viimases voorus kaks kandidaati ning võitja peaks selguma sel nädalal. Kiik märkis, et peab veel ka kandidaadi heaks kiitma.