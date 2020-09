Valitsus plaanib siseürituste publiku piirarvu poole võrra vähendada

Valitsus kuulas kabinetinõupidamisel teadusnõukoja ülevaadet koroonaviiruse levikust Eestis ja Euroopas. Valitsus langetas põhimõttelise otsuse, et edaspidi tohib siseruumides toimuval üritusel olla 1500 inimese asemel 750 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et selle otsuse kinnitab valitsus tõenäoliselt neljapäeval.

Valitsus arutas ka eneseisolatsiooni kestvuse aega. Kui praegu tuleb eneseisolatsioonis olla 14 päeva, siis tulevikus võib see periood lüheneda kümnele päevale.

Mitmed Euroopa riigid nagu Norra ja Läti on juba kehtestanud kümnepäevase eneseisolatsiooni.

"Saksamaa toetab samuti nii riiklikult kui ka Euroopa eesitujana kümne päevani viimist. Põhjendus on see, et üle 90 protsendil nakatunutest sümptomid kümne päeva jooksul ilmnevad ja selle perioodi pikendamine paljude teadlaste hinnangul ei ole vajalik. Ja siin peab Eesti arutama teadusvaldkonnaga ja langetama valitsuse tasandil otsuse, kas jääme kahenädalase nõude juurde või läheme seda lühendama," rääkis Kiik.