EL tahab suuremaid volitusi IT-hiiglaste ohjeldamiseks

Euroopa Komisjoni esitatud kava näeb ette õiguse sundida tehnoloogiahiidusid oma äri tükeldama või müüma mõnesid nende Euroopas tegutsevaid harusid, kui suurkompaniide turupositsioon võib ohustada tarbijate või nende väiksemate rivaalide huve, kirjutas leht pühapäeval.

Komisjoni enne aasta lõppu esitatav digiteenuste uute reeglite (DSA) ettepanek suurendaks ka sotsiaalmeedia vastutust nende platvormidel esitatava sisu suhtes.

Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton rääkis intervjuus FT-le, et kavandatavad abinõud, mida rakendatakse ainult äärmuslikus olukorras, lubaksid üldse eemaldada suuri tehnoloogiagruppe Euroopa Liidu ühisturult.

Lisaks kavatseb Komisjon teha ettepaneku luua reitingusüsteem, mis lubab avalikkusel ja ettevõtete osanikel hinnata firma käitumist maksude maksmisel ja selle suhtes, kui kiiresti nad võtavad maha ebaseadusliku sisu, edastas FT, mida vahendas Luxembourg Times.

Bretoni sõnul tähendaks ettevõtete tegevus, millega nad takistaksid tarbijatel platvorme vahetada või sunniksid kasutama ainult ühte teenust, sanktsioone nende suhtes.

Suured tehnoloogiahiiud on surve all ka mujal maailmas. Nii saab Ühendkuningriigis loodav uus järelevalveasutus õiguse trahvida selliseid firmasid ilma kohtu otsuseta nagu see praegu on võimalik. Ameerika Ühendriikides peavad aga suured tehnoloogiafirmad nagu Amazon ja Facebook veenma Kongressi, et nende tegevusel on ka muud kaalutlused kui ainult kasumiteenimise huvi.