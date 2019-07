Trump: sotsiaalmeedia hiiud ei tohi ameeriklaste hääli vaigistada

USA president Donald Trump ägestas neljapäeval oma rünnakuid monopoolsete tehnoloogiahiidude vastu ning ärgitas koostama seadusi ebaausa kohtlemise vastu, mis konservatiividele on suurtel veebiplatvormidel osaks saanud.

Valges Majas toimunud sotsiaalmeedia teemalisel kohtumisel osalesid konservatiividest aktivistid, kelle tegemisi sotsiaalmeedias on firmad piiranud.

Presidendi sõnul kutsub ta need firmad eelseisvatel nädalatel selleteemalisele "suurele kohtumisele ning tõelisele vestlusele".

Oma toetajatega rääkides kordas Trump seisukohta poliitilisest kallutatusest ning tõdes, et sotsiaalplatvormid on mõned aktivistid kas blokeerinud või piiranud nende avaldusi. Ühtegi konkreetset ettepanekut ta ei esitanud, kuid ütles, et andis oma valitsusele korralduse uurida kõiki seadusandlikke viise ameeriklaste sõnavabaduse kaitsmiseks.

President kasutas sündmusel võimalust ja nurises viisi pärast, kuidas suured tehnoloogiafirmad on teda kohelnud. Samas kiitis ta ka mõndi parempoolsete hääli, mis aitavad tal oma tuumikvalijaid innustada.

"Mõned teist on seal väljas," ütles ta neile. "See on geniaalne, aga seal on asi halb."

Trump kiitis eraldi parempoolset aktivisti James O'Keefe'i ja tema ühendust Project Veritas. "Ta pole vastuoluline, ta räägib tõtt," ütles Trump O'Keefe'i kohta.

Valges Majas talle sõbraliku publikuga rääkides tundis Trump end vabalt. Ta viskas nalja oma Twitteri-postitustes tehtud kirjavigade üle, milles ta süüdistas oma pöidlaid, aga ka oma soengu üle.

"Uskumatu loovuse ja sihikindlusega olete te mööda minemas korrumpeerunud võimuladvikust, ja ta on korrumpeerunud," lausus Trump. "Ja te lähete mööda väga korrumpeerunud ajakirjandusest."

Pikas sõnavõtus ütles ta: "Te esitate väljakutset meedia väravahoidjatele ja firmadest tsensoritele, et viia tõde Ameerika rahvani... Te suhtlete meie kodanikega otse võltsuudiste filtrit läbimata."

Varem neljapäeval saatis Trump Twitteris teele rea sõnumeid, kus sarjas sotsiaalmeediafirmasid ning ajakirjandust. Need on tema tavapärased sihtmärgid, mis tema konservatiivsetele tuumikvalijatele peale lähevad.

Neljapäevane istung suurendas võimalust, et Valge Maja võib üritada tühistada praeguse õiguslikku raamistikku, mis kaitseb veebiteenuseid õigusliku vastutuse eest kahjulikus sisus, mis teised on nende platvormile postitanud. Kaitse on sätestatud ühes 1996. aasta seaduse lõikes 230.

"Valitsus ei tohiks vahendajatelt nõuda või neid sundida eemaldama põhiseadusega kaitstud avaldust, mida valitsus ei saa otse keelata," öeldi 27 digitaalsete õiguste ning kodanikuühenduste ning 50 akadeemiku ühiskirjas.

Kirjas öeldi, et selline nõudmine rikuks USA põhiseaduse esimest parandust sõnavabaduse kohta.

Eric Goldman, kes juhib Santa Clara ülikoolis kõrgtehnoloogia õigusinstituuti, ütles, et lõige 230 pani kaasaja internetile aluse ning tegi kasutaja loodud sisu üldse võimalikuks. "Tänapäeva kõige populaarsemad sotsiaalportaalid poleks kunagi jalgu alla saanud ning internet näeks välja sisuliselt samasugune nagu kaabel(televisioon)," lisas ta.

Trump on korduvalt väitnud, et firmad nagu Facebook, Google ja Twitter diskrimineerivad teda ja tema toetajaid. Tema enda Twitteri-kontol on pea 62 miljonit järgijat.

Suured veebifirmad eitavad igasugust poliitilist kallutatust.

"Internetifirmad pole ühegi poliitilise ideoloogia vastu kallutatud ning konservatiivsed hääled eriti on kasutanud sotsiaalmeediat väga edukalt," ütles Michael Beckerman, kes on Twitterit, Facebooki ja Google'it ühendava Internetiühenduse president. "Internetifirmad sõltuvad kasvamiseks ja edu tagamiseks oma kasutajate usaldusele üle kogu poliitilise spektri."

USA IT-tööstuse liit CCIA, mille liikmete seas on ka Facebook ja Google, teatas, et Valge Maja üritus "näib olevat korraldatud selleks, et hirmutada firmasid soosima sisu kohtumise korraldajate kasuks".

"Ükski erafirma ei tohiks valitsuse hirmutuse tõttu anda vaba voli taunitavale sisule, mis rikub ettevõtte põhimõtteid," ütles CCIA president Ed Black. "Sotsiaalmeedialehed võivad tahta lubada eri tüüpi postitusi, kuid neilt ei tohiks nõuda neutraalsust vihkamise ja usulise sallimatuses," lisas ta.

"Kui need, kes sellenädalasel kohtumisel etteheiteid teevad, pole rahul ühe firma vastumeelse sisu poliitikaga, siis on palju teisi konkurente, kelle vahel nad saavad valida."