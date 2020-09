Presidendilt küsiti Fox Newsis, kas ByteDance jääb rakendusega seotuks. Trump vastas: "Nad ei jää sellega kuidagi seotuks ja kui jäävad, siis me ei sõlmi seda lepet."

Ta lisas, et Oracle ja Walmart "saavad selle üle täieliku kontrolli. Nad saavad kontrolliva osaluse... Kui me leiame, et neil pole totaalset kontrolli, ei kiida me lepet heaks."