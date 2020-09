USA president Donald Trump teatas, et toetab kokkulepet, mis lubaks lühivideorakendusel TikTok riigis tegevust jätkata. Rakenduse Hiina emaettevõte ByteDance kavatseb luua partnerluse USA suurettevõtete Oracle'i ja Walmartiga.

Kokkuleppe järgi kavatsetakse luua uus ettevõte TikTok Global, mille juhid oleksid peamiselt ameeriklased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ByteDance loobuks suurosalusest. Oracle hoiustaks TikToki kasutajaandmeid ja neil oleks õigus uurida ka rakenduse lähtekoodi.

"Nad võtavad tööle vähemalt 25 000 inimest. See hakkab suure tõenäosusega asuma Texases ja on täiesti uus ettevõte. See ei tee mitte mingisugust tegemist ühegi välisriigiga, mitte mingisugust tegemist Hiinaga," rääkis president Trump.

TikToki jaoks tähendab Trumpi toetus esialgu eelkõige ajapikendust. Vastasel juhul ei oleks ameeriklased saanud alates keskööst rakendust enam alla laadida ega uuendada, nagu teatas USA kaubandusministeerium reedel.

"See oli strateegia. Anda neile 48 tundi, et nad jõuaksid potentsiaalselt kokkuleppeni, mis on väga keerukas ja paljude takistustega," kommenteeris investeerimisettevõtte Wedbush Securities tegevjuht Daniel Ives.

Trump teatas augustis, et TikTok kavatsetakse USA-s keelata, sest see ohustab rahvuslikku julgeolekut.

"Kui kasutajad lähevad TikToki, siis see ühendub Hiinaga ja neid andmeid on soovi korral võimalik koguda. Igat infotehnoloogiaettevõtet, mis asub Hiinas, võidakse kasutada spionaažiks," ütles luureanalüütik Jim Lewis.

Esialgu plaanis TikToki osta tehnoloogiahiid Microsoft, kuid läbirääkimiste ajal seadis Hiina uued piirangud rakenduse algoritmi eksportimiseks. Pärast seda kukkusid kõnelused kiiresti kokku.

Uue mängijana ilmus välja tarkvaraettevõte Oracle, mille nõukogu esimees Larry Ellison on ühtlasi toetanud Trumpi kampaaniat.

"Ükskõik, mis ettevõte peaks olema praegu mures, et USA valitsuse täidesaatev haru kirjutab ette, mis äri ajada, kuidas seda teha ja kellega," ütles tehnoloogiaväljaande CNET vanemtoimetaja Dan Patterson.

ByteDance'i, Oracle'i ja Walmarti kokkulepe peab saama ka Hiina valitsuse heakskiidu.

USA kohtunik peatas WeChati allalaadimise keelu

USA kohtunik blokeeris pühapäeval valitsuse korralduse keelata sõnumirakenduse WeChat allalaadimine. Ka WeChat kuulub Hiina ettevõttele.

California kohtu otsust põhjendades viitas kohtunik murele sõnavabaduse pärast.

Valitsuse korraldus oleks ekspertide sõnul WeChati pärssinud ning võtnuks võimaluse selle kaudu Ühendriikides videovestlusi pidada.

WeChat kuulub tehnoloogiahiiule TenCent ning sellel on Ühendriikides umbes 19 miljonit aktiivset kasutajat.