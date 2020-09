Tarkvarateaduste professor: tavainimene ei saagi tema järel luuramisest teada

Tammet ütles, et Hiinal on maailma suurim luureorganisatsioon ja võimud püüavad värvata hiinlasi üle terve ilma. Kuid enamasti värvatakse Tammeti sõnul neid inimesi, kes pääsevad ligi mingisugusele vajalikule või huvitavale informatsioonile.

Lisaks otsesele luuretegevusele toimub see ka internetis ja Tammeti sõnul on kaks peamist viisi, kuidas häkkerid tavainimestelt teavet saada üritavad.

"Esmalt ongi tõesti suur hulk häkkereid, kes püüavad kasutada viimasel ajal teatavaid turvaauke," ütles professor ja selgitas, et häkkerid saadavad valeteateid ja õngitsuskirju, et inimeste andmetele ligi pääseda.

Teine ja efektiivsem viis on Tammeti arvates nn luuramisuste paigaldamine olemasolevasse tarkvarasse, näiteks TikToki rakendusse. Kuna see on ka Hiina valitsuse kontrolli all, on Tammeti arvates võib-olla arendajatele lihtsalt antud käsk mõni luuramisuks sinna paigutada.

"Taustinfo kogumissüsteeme on hästi palju ja ei ole ka välistatud, et kui sa TikToki kasutad, siis sinu kohta mingit infot kogutakse," ütles Tammet.

Samas ei pruugi tavainimesed isegi teada saada, et nende kohta teavet kogutakse, sõnas Tammet ja lisas, et sellest saavad aru ainult tõelised professionaalid.

Professor toonitas, et internetti ei maksa postitada radikaalse või kahtlase sisuga asju, sest keegi võib need sealt üles korjata ja pahatahtlikult ära kasutada.

Tammet selgitas, et kõik suuremad riigid luuravad ning osa on oma tegevusse kaasanud ka küberkurjategijaid.

"Paljud nendest häkkeritest ei olegi professionaalse luure- või kaitseväe kaastöölised, vaid on sellised poolkriminaalid," ütles Tammet.