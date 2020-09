Kiik: ei ole mõtet hoida isolatsioonipiiranguid riikidele, kus nakatumisnäitaja on Eestist madalam

Sotsiaalminister Tanel Kiik leiab, et teisipäeval valitsuses arutusele tulevad lennupiirangud on selgelt ajale jalgu jäänud ning mingit mõtet pole piirata lennuliiklust riikidele, kus on madalamad viirusesse haigestumise näitajad kui Eestis. Lähiajal langetab Eesti ministri sõnul isolatsiooniperioodi ka 14 päevalt 10-le.

"Võtame riigi, kus on näitaja 20, siis peab inimene jääma eneseisloatsiooni olukorras, kus Eestis on see 30 juures. Siin tuleb olla teaduspõhine ja ma tean, et ka teadusnõukoda toetab sarnast lähenemist, et võiks olla seotud Eesti näitajaga. Ehk on üle Eesti näitaja, siis kehtib isolatsiooninõue ja kui alla, siis mitte," rääkis sotsiaalminister "Vikerhommikus".

Kiik ütles, et mõistlikum oleks mitte paika panna mingi konkreetne number, mis üsna ruttu ajale jalgu jääb, vaid koefitsent Eesti keskmisest nakatumisnäitajast.

Kiik pidas väga tõenäoliseks, et lähiajal langetatakse Eestis isolatsiooniperiood 14 päevalt kümnele.

"Tõsi on see, et lühendamine on viimase aja trend. Norra ja Läti on seda teinud ja ka Saksamaa toetab. Enamik Euroopa riike on veel 14 päeva peal, aga õhtu lõpuks lühendamine mõistlik. Kümne päevaga tuleb üle 90 protsendi nakkusjuhtudest välja. Jah, alati jääb risk, et peiteperiood on pikem, on pikemgi kui 14 päeva. Aga ma loodan, et selle muudatuse teeme lähiajal ära."

Rääkides haiguspäevade hüvitamisest, märkis Kiik, etr ta isiklikult toetab lähenemist, kus esimest haiguspäeva ei hüvitata, kuid alates teisest kuni viienda päevani hüvitab selle tööandja ja sealt edasi riik. Küsimusele, miks mitte kohe esimesest päevast, vastas Kiik, et siis on tegemist kuritarvitamise riskiga.

Kiik kommenteeris ka välisminister Urmas Reinsalu esmaspäevaseid väljaütlemisi Soome piirangute kohta Eestile, mis Soome ajakirjanduses tekitasid nõutust, kuna Soome valitsus pole midagi sellist otsustanud. Kiik ütles, et Reinsalu viitas aruteludele, mis Soomes olnud.

"Minu teada reaalsed otsused tehakse Soomes alles neljapäeval. Nad on raske valiku ees, kus vastavalt nende mõõdikutele peaks tulema eneseisiolatsiooni kohustus Eestile, Rootsile ja Norrale. Aga lõpilku otsuse saame teada neljapäeval."

Kiik lisas, et tööränne ja Soomega seotud Eesti peredele võimalused isolatsioonita ilmselt jäävad, kuid teatud piirangud võivad siiski tulla.

"Teatud piirangud ilmselt siiski jõustuvad, vestlesin esmaspäeva õhtul oma Soome kolleegiga, kes seda kinnitas," sõnas Kiik.