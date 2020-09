Saksamaa majandus võib tänavu langeda 5,2 protsenti

Veel juulis prognoositi languseks 6,7 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera". Järgmiseks aastaks prognoosib instituut juba 5,1-protsendilist kasvu.

Analüütikute hinnangul on sisenõudlus kriisi ajal püsinud ootamatult tugev ning peaks tänavu isegi poolteist protsenti kasvama.

Samas tõdes Ifo, et riskid pole kadunud ning palju sõltub sellest, kuidas reageerivad valitsused, kui peaks tulema uus viiruselaine.

"Majanduslikust vaatenurgast tuleb tõdeda, et seni kuni piirangud puudutavad ka koole ja lasteaedu, mõjutab see ka majanduse taastumist, sest paljud vanemad ei saa tööle minna või lähevad tööle osalise koormusega. Mulle tundub, et nii pikemas kui lühemas perspektiivis on väga oluline, et me saaksime saata lapsi kooli," ütles Ifo juht Clemens Fuest.