Seetõttu on Michel sunnitud karantiini minema.

Tema pressiesindaja Barend Leyts ütles Twitteris, et 24. ja 25. septembriks kavandatud ülemkogu kohtumine otsustati lükata edasi 1.-2. oktoobrile.

Michel sai teada, et turvamees, kellega ta oli eelmise nädala algul tihedas kontaktis, andis positiivse koroonatesti, ütles Leyts.

"Presidenti testitakse regulaarselt ja eile andis tema test negatiivse vastuse. Belgia reeglite järgi tuleb tal aga tänasest karantiini jääda."

EL-i erakorraline tippkohtumine kutsuti kokku välispoliitika arutamiseks. Selle peateemadeks eeldati kujunevat Valgevene ja Ida-Vahemere kriise.

Euroopa liidrid ja ministrid on kohtunud sotsiaalse vahemaa reegleid järgides näost näkku, kuid EL-i ametnikud Brüsselis peavad järgima Belgias koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piiranguid.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.



The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.