Euroopa otsib koroonameetmete osas ühiseid seisukohti

Volmer ütles ERR-ile, et tahe ühistes asjades kokku leppida on olemas, kuid näiteks piirmäärade ja -numbrite teemal isegi pikalt ei peatutud.

"Üks väga oluline teema, kus tuleks kokku leppida on testide vastastikune tunnustamine, et inimesed saaksid piiri ületada, kui neil on oma riigis tehtud negatiivne test," sõnas Volmer.

Volmer tõi välja, et oluline on ka riikidevaheline infovahetus ja hoiatusmehhanismid, kui riigid hakkavad piire sulgema või meetmeid karmistama.

"Kui me praegu oleme jälginud seda ühte numbrit, siis uues lahenduses lisaks uutele nakkuste numbritele vaadataks, kui palju on üldse teste tehtud elanikkonna kohta ja kui palju on nendest positiivseid teste," selgitas asekantsler, et kriteeriumeid lisandub.

Volmeri sõnul ei hinnataks edaspidi mitte eraldi riike vaid hoopis regioone.

Ta lisas, et nakatumisnäidu ühist piirnumbrit on kõikidel riikidel raske paika panna, kuid keegi ei öelnud, et see poleks vajalik.