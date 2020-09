Zelenski: Valgevenest võib Euroopasse tulla sadu tuhandeid põgenikke

"Selline kriis mõjutab mitte ainult Valgevene naaberriike, vaid sealsetel sündmustel võib olla mõju ka mujal Euroopas," ütles Zelenski usutluses Slovakkia väljaandele Hospodárske noviny, mida vahendas Ukraina presidendi pressiteenistus.

"Me näeme, et Valgevenes on vallandunud kogu selle iseseisvusaja suurim poliitiline kriis. Sellega on seotud ka majanduslik ja sotsiaalkriis, mis juba küpsevad ning näitavad oma tagajärgi. Kui stsenaarium kujuneb negatiivseks, siis see tähendab vähemalt sadu tuhandeid Valgevene pagulasi Euroopas," jätkas Ukraina riigipea.

Zelenski hinnangul oleks ausate valimiste korraldamine kõige parem tee kriisist väljumiseks. "Kui kandidaadid on kindlad oma võidusi, siis ei ole neil ju valimistest midagi karta. See oleks kohane võimule, mis ei karda oma rahvast," leidis Ukraina president.

Zelenski lisas, et Valgevenes tuleks pidada ühiskonnaga dialoogi ning hoiduda vägivallast. "Nii tegutseksid võimud, mis hoolivad oma rahvast," rõhutas ta.

Valgevenes jätkuvad 9. augusti presidendivalimiste järel, kus võimude korraldatud pettuste ja manipulatsioonidega kindlustati 26 aastat riiki valitsenud Aleksandr Lukašenko jätkamine, meeleavaldused, millel nõutakse Lukašenko lahkumist ja ausate valimiste korraldamist. Demokraatlikud riigid ei ole Lukašenko võitu tunnustanud ning on öelnud, et ei pea teda enam legitiimseks presidendiks.