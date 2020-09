Harjumaal lisandus 20 ja Ida-Virumaal 16 uut juhtumit, rahavastikuregistris puudus elukoht kolmel juhul. Lääne-Virumaale, Valgamaale ja Saaremaale lisandus üks nakatunu ning Järvamaale kaks, selgub terviseameti andmetest.

Haiglaravil on neljapäevase seisuga 31 inimest, mis on viie võrra enam kui päev varem. Juhitaval hingamisel on kaks patsienti.

Harjumaale (16 Tallinna) ööpäevaga lisandunud juhtumitest 11 juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel täpsustamisel. Järvamaale lisandunud juhtumid on seotud töökontaktiga Tallinnas.

Perioodil 22.-23. september lisandunud haigusjuhtudest oli 27 juhul tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, millest Kadrioru sünnipäeva koldega on seotud 26, töökoha koldega kuus, perekonna koldega kuus ja Läänemere Gümnaasiumi koldega 27 inimest (19 õpilast ja kaheksa õpetajat). Ida-Tallinna Keskhaigla koldes on 19 nakatunut (15 töötajat ja neli patsienti).

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel 1922 inimest, kellest 247 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud 16 uue juhtumi puhul on kuuel juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega, kolmel juhul nakatuti töökohas, kolmel juhul läbi tuttavate ning ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel välja selgitamisel.

Lääne-Virumaa uue nakatunu puhul on nakatumise asjaolud veel välja selgitamisel. Kokku on ida regioonis viis aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, Sillamäe töökoha koldega 12 ja tutvuskonna koldega 30 inimest. Tammiku põhikooli koldes on 11 ning Kohtla-Järve sünnipäeva koldes viis inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 831 inimest, kellest on haigestunud 159.

Rahvastiku registri alusel Valgamaale laekunud positiivse tulemuse saanud inimene elab tegelikult Tallinnas ning juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale. Lõuna regioonis on neljapäeva hommiku seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (11 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 187 inimest, kellest 32 on haigestunud.

Saaremaa uus positiivne juhtum on seotud nakatumisega Kohtla-Järvel, Pärnumaa juhtumi puhul toimus nakatumine Väike-Maarja Päästekoolis toimunud võistluse käigus. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 127 inimest, kellest 13 on haigestunud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 35,82.