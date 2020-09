Ida-Viru haigestumine 100 000 elaniku kohta kerkis 109-le

Kui Eesti kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 35,82, siis Ida-Virumaal on vastav näitaja juba 108,8.

Kokku on Ida regioonis praegu viis aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, Sillamäe töökoha koldega 12 ja tutvuskonna koldega 30 inimest. Tammiku põhikooli koldes on 11 ning Kohtla-Järve sünnipäeva koldes viis inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 831 inimest, kellest on haigestunud 159.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja doktor Arkadi Popov ütles kolmapäeval ETV "Esimeses stuudios" Ida-Viru kõrget haigestumust kommenteerides, et sealsed inimesed ei julge haigusega oma perearsti juurde minna, sest kardavad kaotada töö. Inimesed ei anna aru, et haigena tööle minnes nakatavad nad teisi ja see võib lõppeda ka kogu ettevõtte jaoks halvimal juhul pankrotiga, märkis Popov.

Maakondlikus arvestuses järgneb Ida-Virumaale ja ületab ka Eesti keskmist Harjumaa, kus viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kerkis 38,8-le.

Ülejäänud maakondades on nakatumus Eesti keskmisest (35,82) oluliselt madalam. Vaid Võrumaal küündib see 28,2-ni, kuid ülejäänud maakondades jääb see 2,2 (Viljandimaa) ja 19,6 (Läänemaa) vahele.

Haigestumus maakondades 100 000 elaniku kohta viimasel kahel nädalal:

- Ida-Virumaa 108,8

- Harjumaa 38,8

- Võrumaa 28,2

- Läänemaa 19,6

- Lääne-Virumaa 13,6

- Saaremaa 12,1

- Raplamaa 12,0

- Hiiumaa 10,7

- Tartumaa 10,4

- Järvamaa 9,9

- Jõgevamaa 7,0

- Põlvamaa 4,1

- Valgamaa 3,6

- Pärnumaa 2,3

- Viljandimaa 2,2