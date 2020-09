Suurbritannia valitsus kehtestas uued koroonapiirangud

Uued piirangud tegi parlamendi ees teatavaks peaminister Boris Johnson, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ükski Euroopa valitsusjuht ei taha kevadiste piirangute kordumist ning Johnson rõhutas, et ka tema ei ole selles seltskonnas erand.

"Ma tahan rõhutada, et see ei ole mingil juhul tagasipöördumine märtsikuise täieliku lukustamise juurde. Me ei anna välja üldist koduspüsimise kohustust. Me tagame, et koolid, kolledžid ja ülikoolid jäävad lahti, sest miski pole olulisem noorte inimeste haridusest, tervisest ja heaolust. Me tagame, et äriettevõtted jäävad lahti koroonakindlal viisil," ütles Johnson.

Johnson aga koputas brittide südametunnistusele, et ühiskonna mingilgi normaalsel viisil edasitoimimine pandeemia ajal on võimalik vaid siis, kui inimeste enda vastutustunne on väga kõrge ning võimalikult normaalsele sarnast elu elades ei sea nad ometigi ennast ja teisi asjatult ohtu.

Et kõik inimesed paraku vastutustundlikud ei ole, kehtestati isolatsioonireeglite rikkumise eest trahv kuni 1000 naela. Kui inimene ei kanna maski seal, kus see kohustuslik on, võib ta saada kuni 200 naela trahvi. Samast summast ilmajäämine ohustab neid, kes avalikus kohas rohkem kui kuuekesi kogunevad.

Majandusringkonnad kurdavad, et piirangud on Suurbritannia majandusele väga kahjulikud. Samas tunnistavad majandustegelased, et viiruse ulatuslik levik võib majandusele lõppkokkuvõttes veel kahjulikum olla.