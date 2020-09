Leedus on tuvastatud ühtekokku 4490 inimese haigestumine koroonaviirusesse.

COVID-19 on nõudnud 92 inimese elu, veel 19 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.

Leedus on praegu 2051 aktiivset nakkusjuhtu, isolatsioonis on 22 147 inimest. Haigusest on tervenenud 2327 inimest.

Leedu viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (ECDC) andmetel 37,6.

Läti nakatumisnäitaja üle 10

Viimase ööpäevaga leidis Lätis kinnitust veel 21 inimese nakatumine koroonaviirusse, teatas esmaspäeval nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

13 uut nakatunut on varasemate juhtude lähikontaktsed, neljal juhul toodi viirus sisse Ukrainast ja Indiast. Ülejäänud juhtudel on nakatumise allikas väljaselgitamisel.

Lätis on kokku leidnud kinnitust 1697 koroonaviirusse nakatumist.

COVID-19 tõttu vajab hetkel haiglaravi 11 inimest.

Läti viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on ECDC andmetel 10,5.

Soomes lisandus ööpäevaga 61 uut koroonanakkust

Soomes lisandus viimase ööpäevaga 61 uut koroonanakkust.

Viimase kahe nädala jooksul on registreeritud 1116 nakatumist, mida on 575 võrra rohkem võrreldes eelnenud kahe nädalaga, mil lisandus 541 nakkust.

Viimase seitsme päevaga lisandus Soomes 697 uut nakatumist.

Soomes on kinnitust leidnud ühtekokku 9743 koroonanakkuse juhtu, COVID-19 tõttu on surnud 343 inimest.

Soome viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on ECDC andmetel 20,0.