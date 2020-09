Paldiski kalajahutehas võtab ühest uksest kala sisse - kuni 300 tonni päevas -, teisest otsast tuleb välja kalajahu ja kalaõli, vastavalt 6000 ja 3000 tonni hooajal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kalajahu on looma- ja kalasööt, kalaõli farmaatsia- ja toiduainete tööstuse tooraine.

Üle jääb kala kuumutamisel tekkiv jääkvesi. Eelmisel kevadel selgus, et see on liiga kange merre tagasi laskmiseks. Tõehetk saabub paari päeva pärast, kui jääkvett puhastav bakter näitab, kas suudab jääkveest piisavalt orgaanikat ära süüa, et vesi uuesti merre lasta.

"Esimene eesmärk on see, et toitained jääksid maksimaalselt lõpptoodangusse - peamiselt siis jahusse ja õlisse, et võimalikult vähe läheks koormust reoveejaama. See ongi võtmeküsimus, et reoveejaam oleks võimeline reovee ära töötlema," selgitas Paldiski kalajahutehase tegevjuht Toomas Kevvai.

Reoveejaamas puhastatud vesi läheb vahetiiki ja sealt merre. Praegu on tiik puhas, kuid püügihooaeg algab septembri lõpus ning alles paari päeva pärast selgub, kas sinna lastav vesi on piisavalt puhas, kas bakter saab oma tööga hakkama. Seda näeb muda hulgast, mis on bakteri töö tulemus.

Keskkonnainspektsioon ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tuleb proove võtma järgmisel nädalal.

"Muda kasvab, nagu asjatundjad ütlevad. Kasvab päris hästi ja tundub, et see puhastusvõime on meil kohe-kohe käes," ütles Kevvai.

Paldiski kalajahutehas kuulub kalameestele - kalatootjate keskühistule. Konkureerivad tehased asuvad Soomes ja Taanis ja on enamasti sõltumatud äriühingud.