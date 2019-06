Kalajahutehas valmis Euroopa raha eest aasta alguses, kuid selle jääkvesi ei vastanud nõuetele ning keskkonnainspektsiooni käsul tootmine peatati, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd tehas jälle töötab. Seda küll vaid osalise võimsusega, sest tehase veepuhasti ei tööta - selle äravoolutoru on keskkonnainspektsiooni poolt kinni pitseeritud. Jääkvett veetakse kuni jaanipäevani Tallinna Vee puhastusjaama Paljassaares. Kogused on piiratud ja protsess kulukas.

Tallinna Vesi kaalub siiski lepingu pikendamist, juhl kui tehasel on näidata plaan reovee puhastamiseks, kuid selle realiseerimine võtab aega.

"Kui on olemas plaanid, mida ei ole võimalik lahendada kahe-kolme kuuga, siis on alati võimalik leppida kokku pikema perioodi, mille jooksul me puhastame vett reoveepuhastusjaamas," rääkis Tallinna Vee tootmisdirektor Aleksandr Timofejev.

Olukord mere ääres on muutunud. Reostunud jääkvesi oli valgunud tehase ruudukujulisest settebasseinist ka rajatava Balticconnectori turujuhtmekraavi. Tänaseks on kalajahutehase omanik kraavi reoveest tühjaks pumbanud ja reostatud pinnase eemaldanud. Kraavi merevesi paistab läbi.

Keskkonnaamet palus tehaseomanikul tellida veeproovid mereveest ja piirkonna kahest puurkaevust.

"Meile esitatud veeproovide tulemustel saame väita seda, et puurkaevude vesi vastab lubatud piirväärtustele ning merevee osas ei tuvastatud ohtlike ainete piirväärtuste ületamist. Seega ei tohiks olla otsest ohtu põhjaveele ega mereveele," kinnitas keskkonnaameti keskkonnakorralduse peaspetsialist Maiu Merisalu.

Kalajahutehas lõpetab töö sel kuul, sest traalipüügi hooaeg lõpeb. Eesti kalatootjate keskühistu esindaja ütles "Aktuaalsele kaamerale", et paari kuu jooksul tuleb leida lahendus, kuidas tehas ise oma reovee nii puhtaks saab, et seda võiks merre juhtida. Ta lisas, et praegune lahendus - reovee vedu Tallinna - on liiga kulukas, et tehase töö kasumis oleks.