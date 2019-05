Reostamise tõttu suletud Paldiski kalajahutehase settebasseini kõrval asuvast Eleringi gaasitoru kraavist võttis keskkonnainspektsioon samuti proove. Järgmisel nädalal selgub, kas kalajahutehase jääkvesi on pinnase kaudu ka sinna valgunud.

Paldiski kalajahutehases kohtusid reedel keskkonnaametnikud, tehase omanike ja projekteerija esindajad ning eksperdid. Vaadati ka veepuhastisse. See, miks sealt väljunud jääkvesi ei vasta nõuetele, tuleb alles selgeks teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu tehas ei tööta ja seega uut reostust ei teki. "Mis puudutab tehase tööd, siis momendil selle tõttu, et vett on tal vaja, aga vett puhastada ei suuda nõuete kohaselt, siis tehas sisuliselt töötada ei saa," rääkis keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna peainspektor Pavel Ojava.

Tehase settetiigi kõrval asub ka piklik Eleringi Balticconnectori gaasijuhtme kraav. Kraavi merest eraldaval vallil seistes ilmneb, et merevesi on selge, kraavivesi aga tume ja haisev. Eleringi kraavist võttis keskkonnainspektsioon esmaspäeval samuti proovi. Tulemused näitavad järgmisel nädalal, kas kalatehase settetiigist võib jääkvesi olla valgunud Eleringi kraavi.

"See võimalus on alati olemas, jah. Aga enne proovide tulemusi me seda kindlalt väita ei saa," sõnas keskkonnainspektsiooni Harju vaneminspektor Katri Kartau.

Kalajautehas on tasunud 15 000 eurot sunniraha. Rohkem sunniraha maksma ei pea, sest keskkonnainspektsiooni ettekirjutus heitvee juhtimine peatada on täidetud.