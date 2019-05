Paldiski kalajahutehas peatas nõuetele mittevastava jääkvee tõttu tootmise

Paldiski kalajahutehas on peatanud tootmise, sest sellest merre lastav jääkvesi ei vasta keskkonnaohutuse nõuetele. Ettevõte otsib meetodit, kuidas tekkinud jääkvett puhastada. Praegu veetakse jääkvett Tallinna puhastitesse, mille vastuvõtuvõime on aga piiratud.

Paldiski külje all asub jaanuarist alates Paldiski kalajahutehas. Talvel avastas mere ääres käinud inimene, et sinna rajatud reovee settetiikidest voolab merre jääkvett. Kaebuse peale kontrollimas käinud keskkonnaamatnikud leidsid, et merre lastav jääkvesi ei vasta nõuetele, ning alustasid väärteomenetlust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ettevõttele on väljastatud keskkonna kompleksluba, mille alusel nad tegutsevad. Ja kõik häiringud, mis siin toimuvad, nendest oleks tulnud teavitada," ütles keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juht Neeme Kass.

Kalajahutehase töö on peatatud, keskkonnakaitse inspektsioon kontrollib reostuse kõrvaldamist kohapeal regulaarselt. Praegu nuputavad tehase omanikud, kuidas jääkvesi normi saada.

"Täna siin ei toimu midagi. Maikuus siia kala vastu võetud ei ole. Tehase tootmine on pandud pausile või, ütleme, seadmete katsetused. Koostame tegevusplaani selleks, et reovesi, mis väljub, vastaks normidele," rääkis Eesti kalatootjate keskühistu juhatuse liige Mart Undrest.

Kolmandat kuud pumbatakse tehase puhastist ja settetiigist reovett välja ning veetakse Tallinna reoveepuhastisse. Selles on aga probleem.

"Ta ei võta eriti suures koguses seda saastunud vett vastu. See on umbes kolm paakautot ainult päevas," ütles Kass.

Mida teha mere ääres asuvates tiikides juba olemasoleva reoveega, ka selles osas käib tegevusplaani väljatöötamine.

"Selleks, et seal all olev vesi kas täiendavalt ära viia või kohapeal protsessiliselt töödelda selliseks, et see vastaks nõuetele," märkis Undrest.

Keskkonnainspektsioon andis ettevõttele tähtaja reostuse likvideerimiseks ja nõudis sisse sunniraha, kui sellest kinni ei peetud.

"Kui selleks tähtajaks ei olnud täitnud, sai ettevõttele 15 000 eurot sunniraha määratud. Kui ta nüüd seda kiiresti ei tee, on meil õigus määrata teistkordne sunniraha," rääkis Kass.

Reedel kohtuvad tehases kalatööstuse ja keskkonnainspektsiooni esindajad ning eksperdid, et arutada reostuse kõrvaldamise meetodeid.