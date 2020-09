Avaliku sektori palgafond järgmisel aastal ei vähene, kuid ka ei kasva.

"Seda me ei liiguta kummaski suunas, selle me külmutasime ära. Et olla võimalikult täpne, palgafond kuskil ei tõuse. Loomulikult on mõnel asutusel, kui selle juht otsustab koondamisi teha, võimalik selle arvelt järele jäänud inimeste palku tõsta. Siis mõnel konkreetsel inimesel võib palk ka tõusta," selgitas rahandusminister Martin Helme "Aktuaalsele kaamerale".

Kui valitsus otsustas 50 miljoni euro eest tuleval aastal pensione tõsta, siis palgafond ei tõuse näiteks ei politseinikel, päästjatel ega ka tervishoiutöötajatel.

"Loomulikult on konkreetseid asutusi - kohalike omavalitsuste asutused, erasektori asutused, tihtipeale ka haiglad, kes on iseseisvad või kuuluvad mõnele omavalitsusele, riigile või tihtipeale ka erasektorile -, kes saavad oma vahendite raames ka ümberarvutusi, ümbertõstmisi teha, aga sellist märgatavat palgatõusu 2021. aastal Eesti riigis tervikuna tulemas ei ole," kinnitas ka sotsiaalminister Tanel Kiik.

Neljaks aastaks koostatava riigieelarve strateegias ehk ametnike keeles RES-is nähakse näiteks ette, et õpetajate palgad ei tõuse veel neli aastat, jäädes külmutatuna keskmiselt 1540 euro juurde kuus.

"Meie kõige suurem sektor on üldharidus. On ka alushariduse, huvihariduse rahad, kõrghariduse rahad; kõrghariduses on tõus ette nähtud, huvihariduses, üldhariduses on hetkel võetud seisukoht, et me ei kärbi, aga me enne järgmist RES-i ei julenud ka summasid suuresti tõsta," ütles haridusminister Mailis Reps.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni juhi, opositsiooni kuuluva Jürgen Ligi hinnangul on avaliku sektori palkade külmutamine vähim, mida kriisis teha.

"See on absoluutne miinimum, mida kriisiolukorras saab teha ja sellele kindlasti vastu ei saa olla. Aga asi on selles, et enne seda on uhkelt ametikohti juurde loodud ja muidugi ei vasta see külmutamine rahandusministri suurele ideele, et riigitöötajate maksude peal seisab majandus. Seda ta on otse öelnud," ütles Ligi.