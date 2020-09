Ratas ütles riigikogus järgmise aasta riigieelarve eelnõu üleandmisel, et riigieelarve ei ole pelgalt tulud, kulud ja finantsnäitajaid, vaid iga arvu taga tuleb näha inimesi ja seda, kui hästi neil läheb.

"Seda silmas pidades võtame 2021. aasta riigieelarvega sihiks targalt, turvaliselt ja jõukohaselt koroonakriis nii majanduses kui ka tervishoius seljatada, et meie inimeste elujärg vaid paraneks ja majandus taas kasvaks," ütles Ratas.

Järgmise aasta riigieelarve eelnõu peegeldab tema sõnul koroonakriisi seljatamiseks valitsuse terviklikku plaani.

"Jätkame tuleval aastal meetmetega, mis viivad meid edasi neljas tegevussuunas: peame püsima terved, peame aitame neid, kes seda enim vajavad, peame kiirendama nutikat arengut ja peame jätkama investeeringuid tulevikku," ütles ta.

Ratase sõnul erineb praegune kriis varasematest selle poolest, et majanduse väljavaateid ümbritseb äärmiselt suur ebakindlus ning samas valitseb üksmeel, et riiklik sekkumine sellesse on hädavajalik.

"Selge on, et peame vähemalt veel mõnda aega viirusega koos elama ning end selle eest vajalikul määral kaitsma. Sellisel ajal on riigi panus taastumiseks kindlustunde loomisel ülioluline, et tagada meile kaasav, kestlik ja kiirem majanduskasv," lausus ta ning lisas, et kuigi Eestil on läinud kriisis seni kardetust paremini, ei saa kindlasti eeldada, et taastumine kriisieelsele tasemele tuleb kiire.

Tema kinnitusel järgib Eesti majandustingimusi arvestades eelarvepoliitikat, mille eesmärk on saavutada usaldusväärne eelarvepositsioon keskpikas perspektiivis ja tagada võla jätkusuutlikkus, suurendades samal ajal investeeringuid. "Kinnitan, et valitsus on eelarvet koostades pidanud silmas, et riik oleks meile jõukohane," ütles peaminister.