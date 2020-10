President Kaljulaid tutvustab oma seisukohti ja visiooni pikemalt 5. oktoobri virtuaalüritusel.

President Kaljulaid ütles, et usub riikide koostöösse muutuste ajastul ja näeb suurt rolli OECD-l, mis peab arenenud riikide üleilmse kogukonnana võtma endale aktiivse rolli parimate teadmiste kokkutoojana, et aidata riikidel nende muutustega toime tulla.

Ta lisas, et pärast Eesti taasiseseisvumist oleme 30 aasta jooksul teinud läbi ulatuslikud, kiired ja edukad reformid, loonud esimese tõeliselt digitaalse ühiskonna ja arendanud OECD hinnangul välja ühe maailma parima haridussüsteemi. "Tahan need kogemused OECD-sse viia, et oleksime valmis väljakutseteks, millega järgmistel aastakümnetel silmitsi seisame."

Rääkides väljakutsetest, millele ta järgmise OECD peasekretärina keskenduks, tõi riigipea välja vajaduse innustada liikmesriike mõistma digitaalse pöörde potentsiaali Eesti silmnähtavalt ühiste eesmärkide saavutamisel: demokraatia säilitamine, majanduse arendamine ja ka planeedi päästmine.

OECD ehk nn maailma rikaste riikide klubi peasekretäri ametikoht vabaneb tuleva aasta suvel, kui lõppeb praeguse juhi Angel Gurria ametiaeg. ERR.ee kirjutas augusti lõpus, et OECD etteotsa võib pürgida ka Eesti president Kersti Kaljulaid, kelle ametiaeg riigipeana lõppeb 2021. aasta sügisel.

OECD peasekretäri valikuprotsess käivitati 1. augustil. Kandidaate saab esitada oktoobri lõpuni, pärast mida toimuvad vestlused ja konsultatsioonid.