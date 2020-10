Inimestel keelatakse rõdul suitsetamine, kui kasvõi üks samas kortermajas elav inimene on selle vastu. Tervishoiuminister Aurelijus Veryga esitatud seadusemuudatusega keelatakse suitsetamine ka õues asuvate spordirajatiste territooriumil, bussipeatustes, laste mänguväljakutel ning välikohvikutes.

Rõdul suitsemise keeld oli palju vastuolusid tekitanud ja seimis on seda korduvalt arutatud juba 2014. aastast saadik, märkis Leedu rahvusringhääling.

Eelnõu kaitsnud seimisaadik Antanas Vinkus sotsiaaldemokraatlikust parteist tõi esile ohu mittesuitsetajatele. "Inimese õigus tervisele on tähtsam kui kellegi teise õigus suitsetada," ütles ta.

Samas leidis liberaal Andrius Mazuronis, et sellist keeldu on pea võimatu jõustada. "See jääb ainult paberile, praktiliselt jõustamatuks," ütles ta, lisades samas, et seadus mõjutab kindlasti inimesi suitsetamisest hoiduma.

Seimi hääletusel toetas seadust 69 saadikut, neli olid vastu ja seitse jäid erapooletuks.

Seadus jõustub järgmisel aastal.