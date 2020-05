Seni oli Eestis lubatud müüa ainult suitsetatavaid tubakatooteid. Suitsuvabade tubakatoodete üle on peetud pikki vaidlusi. Riigikogus arutati selliste toodete turule lubamise üle rohkem kui aasta. Tänavu veebruaris toetas riigikogu sotsiaalkomisjon ühehäälselt suitsuvabade tubakatoodete turule lubamist.

Neljapäeval vastu võetud seadusega tühistati Eestis üldine suitsuvabade tubakatoodete müügikeeld ja lubatakse uudsete suitsuvabade tubakatoodete käitlemine. Suukaudsele tubakale, närimistubakale, nuusktubakale ja teistele suitsuvabadele tubakatoodetele jäävad keelud kehtima.

Seaduse järgi peab toitlustuskohtades aga suitsuvaba toodet tarbima suitsuruumis. "Toitlustusettevõttes on suitsetamine ja uudse suitsuvaba tubakatoote tarvitamine lubatud üksnes suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis või toitlustusettevõtte müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel," on seaduseelnõus kirjas.

Kuumutatava tubakatoote peamine tootja on Philip Morris, kelle puhul on räägitud lobitöö tegemisest riigikogu saadikute hulgas. ERR kirjutas mullu septembris, et Philip Morris on kuumutatud tubakatoodete arendusse investeerinud juba 2,8 miljardit eurot.

Sotsiaalminister Tanel Kiik on märkinud, et tubakapoliitika põhimõtete muutmine tähendab, et lõpuks võivad turule jõuda koguni tubakakommid.

Neljapäeval vastu võetud seadusega lubatakse ka e-sigarettides mentooli lõhna ja maitse lisamine. Riigikogu suitsuvaba Eesti toetusrühma esimees Tarmo Kruusimäe (Isamaa) sõnul võiks Eesti aga eeskuju võtta mitmetest Lääne-Euroopa riikidest, kus on lubatud lai maitsete valik. "Need riigid on mõistnud, et alternatiivsed tooted aitavad tubakakahjusid vähendada, sest need pakuvad alternatiivi kahjulikumale traditsioonilisele sigaretile. Aasta-aastalt leiab see mõtteviis riigikogus üha enam toetust ning loodetavasti suudame piiranguid veelgi leevendada," lausus Kruusimäe.

Seadusega võetakse üle ka Euroopa Liidu tubakadirektiivi kaks artiklit, mille alusel hakatakse rakendama tubaka salaturu ohjeldamiseks üle-euroopalist tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi. Direktiivi ja rakendusaktide kohaselt hakatakse üle Euroopa Liidu tubakatoodete tarbijapakendeid märgistama kordumatu tunnuskoodiga ning neile paigaldatakse võltsimiskindel turvaelement.

Eestis võetakse turvaelemendina kasutusele maksumärk, mis vastab Euroopa Liidu õigusakti nõuetele. Kui tootele maksumärki ei paigaldata, tuleb tootele paigaldada tootja turvaelement.

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 74 riigikogu liiget, vastuhääli oli 12.

Alates 20. maist kaovad Eesti turult mentooliga sigaretid

20. maist kaovad Eesti ja kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikide turult mentooliga sigaretid, küll aga pole keelatud nende tarbimine ning samuti ei puuduta piirang vesipiibutubakat.

Tubakast erinevad maitsed on kogu Euroopa Liidus sigarettides keelatud alates 2016. aastast, erandina anti pikem üleminekuaeg mentoolimaitselistele sigarettidele ja suitsetamistubakale kuni aastani 2020, ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling BNS-ile.

Nõue tuleneb Euroopa Liidu tubakadirektiivist, mille Eesti võttis üle tubakaseadusesse ning piirang jõustus 2016. aasta maikuus. Tubakast erineva maitse ja lõhnaga sigarette ja suitsetamistubakat võis müüa kuni 2017. aasta 20. maini. Mentoolimaitselistele sigarettidele anti pikem üleminekuaeg ning neid võib müüa veel kuni selle aasta 20. maini.

Keeld puudutab Tellingu sõnul kõikvõimalikke tehnilisi lahendusi sigarettidele maitse andmisel: filtreid, kapsleid ja muid võimalikke lahendusi. Samas puudutab keeld ainult sigarette ja suitsetamistubakat, mis on mõeldud isekeeratavate sigarettide valmistamiseks. Vesipiibutubakat ega vesipiibukohvikuid kehtima hakkav piirang ei mõjuta.

Piirang ei reguleeri ka mentoolisigarettide tarvitamist. Eelnevalt ostetud ja väljapoolt Euroopa Liitu oma tarbeks ostetud mentooliga sigarette võib edasi tarbida.

"Muudatuse eesmärk vähendada suitsetamise atraktiivsust ja seeläbi suitsetamisega alustamist. Erinevate tugevate maitsete lisamisega peidetakse tubaka ebameeldivat maitset ning ekslikult arvatakse, et maitsestatud sigaretid on vähem kahjulikud," märkis Telling.

Tellingu sõnul on tegemist nii-nimetatud suitsetamisega harjutamise toodetega, sest mentool leevendab sigaretisuitsu ärritavat toimet. "Mentool tuimastab kurku ning muudab suitsu mahedamaks, peites sigaretisuitsu karedust ja tehes suitsetamise lihtsamaks," märkis ta.

"Uuringute tulemusena on leitud, et noored valivad maitsestatud tubakatooted, näiteks maitsestatud vesipiibutubaka, tavasigarettide asemel, sest maitsestatud tubakatooted maitsevad paremini ning ekslikult arvatakse need olevat vähem kahjulikud," ütles Telling.

Tellingu sõnul turustatakse maitsestatud tubakatooteid, peamiselt mentooliga tubakatooteid konkreetsetele sihtgruppidele, kelleks on noored ja naised. "Mentool on üks levinumaid tubakatööstuses kasutatavaid lisandeid, mida lisatakse tubakatoodetele juba alates 1920. aastatest, et leevendada suitsu karedust," ütles Telling.