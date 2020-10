Tallinna linnavalitsus kuulutas välja 2026. aastaks loodava Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia hanke, mille tähtaeg on 2. november. Valitsusliit peab Tallinna Haiglat eelarvestrateegia suurimaks investeeringuks, kuid opositsioon juhib tähelepanu, et investeeringuid lubati teha laenuraha eest, kuid haigla ehitataks valdavalt euroraha eest.

Tallinna Haigla kogumaksumus on kuni 500 miljonit eurot. Riik taotleb sellest 380 miljonit Euroopa Liidu taaskäivitamise rahastust, mis loodi tulenevalt koroonaviiruse levikust.

"Jah see on tõepoolest taaskäivitusrahastust, sealt on seda kõige lihtsam ja õigem taotleda, arvestades seda, et tegemist on n-ö lisafondiga, mitte tavapärase eelarve lisanduva 2021-2027 Euroopa Liidu rahastamisega," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et linn panustab Tallinna haigla rajamisse 100 miljonit eurot. Kõlvart lisas, et kui uue haigla projektist asja ei saa, tuleb linnal umbes samas ulatuses renoveerida Ida-Tallinna ja Lääne Tallinna Keskhaiglat, mis ei vasta nõuetele.

"Nende hooned on ka ressurss, mida me tulevikus saame kasutada eelkõige selle pärast, et see on kinnisvara, mida tulevikus saab realiseerida ja Tallinna haigla projekti täiendavalt rahastada," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul pole otsustatud, kas kinnisvara abil rahastatakse uut haiglat või kasutatakse seda linna vajadusteks.

Neljapäeval kuulutati välja Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekti hange, sest ilma selleta pole võimalik korraldada arhitektuurikonkurssi ja haiglat projekteerida. Meditsiinivarustuse soetamiseks korraldatakse hiljem omakorda hange.

"Mis on tõepoolest väga tähtis praegu, et haigla saab kaasaegne teaduskeskus, kus saab ka rakendada kõike kaasaegseid meditsiinitehnoloogiaid. Seda oli puudu. Seda ressurssi juba praegu ei jätku selleks, et pakkuda kvaliteetset meditsiiiniteenust," ütles Kõlvart.

Kõlvart lisas, et tulevikus peaks Tallinnas olema kaks tugevat meditsiinikeskust - Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna haigla.

Kiik märkis, et Tallinna haigla teenindab tegelikult hinnanguliselt 50 protsendi ulatuses Tallinna patsiente ja 50 protsendi ulatuses kõigi teiste Eesti maakondade patsiente.

Reformierakonda kuuluva endise rahandusministri Aivar Sõerdi sõnul ei vasta tõele valitsuse jutt, et laenuraha kasutatakse investeeringuteks, see kulub niisama, lisas ta.

"Tallinna Haigla toodi kui suurima investeeringuna, aga see on Euroopa Liidu raha, mitte laenuraha," sõnas Sõerd.

Tallinna haiglat on plaanis ehitama hakata 2023. aastal.