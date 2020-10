Terviseameti uus juht: olen tõlk teadlaste ja peaministri vahel

Üllar Lanno rääkis Kuku raadio saates "Nädala tegija", et tema esimene tööpäev terviseameti peadirektorina algas üllatuslikult prillide lagunemisega hommikul, kuid ta parandas need kiiresti ära.

"Kõigepealt tuleb ennast nägijaks teha ja siis on võimalik päeva alustada," resümeeris Lanno esimese tööpäeva sissejuhatuse.

Lanno ütles, et kui avalikkusest oli jäänud mulje, et terviseameti töötajad on masendunud, väsinud ja ületöötanud, siis talle oma esimesel tööpäeval ministriga asutuses ringkäiku tehes sellist muljet ei jäänud.

"Seal vestluse käigus oli meil väga selline soe ja avatud vestlusega olukord, kus pahatihti tulid isegi sellised rõõmu- või naerupurtsakad teksti sisse. Ma pigem vaatasin seda, et nad olid leidnud enda jaoks mingisuguse lahenduse jälle, et on olemas juht, kes neil seisab eesotsas ja kes neil aitab edasi minna," ütles Lanno.

Enne teda terviseameti peadirektori kohusetäitjana töötanud Mari-Anne Härma hakkamasaamise kohta tõdes Lanno: "Ta oli teinud seda suurepäraselt, aga mis seal salata, koroona võttis tal kogu selle tähelepanu ära ja reaalselt sellist asutuse juhtimist oli tõenäoliselt ainult hädavajalikel juhtudel."

Koroonakriisiga hakkamasaamise kohta kevadel leidis Lanno, et ei maksa luua illusaiooni, nagu Eesti oleks käitunud targalt ja teistest riikidest paremini. Puudu jäi usust, et koroona on nüüd siin kohal.

Maailma terviseorganisatsioonist tulnud nõuannetest on Lanno hinnangul olnud kasu.

"Organisatsioonis on tööl ka mõned tublid eestlased, kes on julgenud selle vastutuse enda peale võtta," tõi Lanno esile, kuid tõdes, et üks-ühele ei saa sealseid soovitusi üle võtta, vaid neid tuleb Eesti oludesse adapteerida.

Poliitilist survet valitsusest Lanno ei pelga.

"See sõnakõlks - poliitiline surve -, mida see tegelikult tähendab? Ma olen selles valdkonnas nüüd 16 aastat tippjuht olnud ja igapäevaselt või igakuiselt on mul mingi episood olnud, kus olen pidanud suhtlema väga kõrgel poliitilisel tasemel olevate inimestega. See suhe algas mul juba 2005. aastast, enne, kui ma veel päris tippjuht ei olnud. Ma olen neid inimesi näinud kõrvalt, ma olen nendega koos töötanud, ma saan aru, milline vastutus ja roll ka nendel on. Ma pigem ütleksin seda asja niiviisi: inimene ei saa kõigis asjades tark olla," arutles Lanno.

Ta tõi näite, kuidas on juba saanud oma töös abiks olla.

"Mul on hea meel, et veel enne seda, kui ma olin peadirektoriks saanud, käisin peaministri juures koos sotsiaalministriga arutamas laua taga koos Irja Lutsari ja veel toonase kohusetäitjaga olukorda ja esimene äratundmisrõõm, mis mul seal oli, et ma oskan tõlk olla seal vahel. Sest kui peaminister küsib asja, et mis me teeme ja kas on nii, ütleme, juba raske olukord, et oleks vaja teha, siis tõenäoliselt teadusmaailmas tegutsevad inimesed omavad liiga palju informatsiooni, selleks et öelda ära, mis on ajakohane just tänases olukorras, nüüd ja kohe. Ainult sellise hea infovahetuse üksteisele selgekstegemisel, mis on ühe versiooni või teise versiooni head ja vead, on võimalik kaaluda välja see, mis on ühiskonna jaoks vajalik ja pärast seda on peaministril palju julgem välja öelda, kui siis, kui ta peab aimama talle ette antud asjadest, et aga Tšehhis oli nii ja Poolas oli nii ja vali nüüd, mis sulle meeldib. Noh, päris nii see käima ei peaks," oli Lanno kriitiline. "Päeva lõpuks, kui otsus tehakse, siis see puudutab igaüht meist siin."

Terviseameti värske rahasüsti saanud eelarvega on Lanno rahul ja leiab, et olukord pole üldse halb.

Maskide kandmisel ei pea ta oluliseks, millise kaitsevõimega see on, vaid rõhutas, et rahvast tuubil täis bussis on inimene maskiga kindlasti enam kaitstud kui ilma maskita. Oluline on aga, et seda õigesti kanda ja õigesti ära võtta. Samuti ei pea ta oluliseks, millist maski osta.

"Kõige lollikindlam on arusaam, et see mask, mida müüb apteegivõrk, selle maskiga kindlasti mööda ei pane," ütles Lanno.

Ta kinnitas, et kohtuekspertiisi instituut, mille juhiametist ta nüüd loobus, jääb maha väga heas seisus.

"See mahajääv organisatsioon on kordades tugevam, kui siis, kui ma alustasin 2006," ütles Lanno.

Ta kirjeldas, et kui instituut 2000ndendate algul alustas, olid nad nn arengumaa, mida teiste riikide organisatsioonid toetasid oma vana mööbli ja tõmbekappidega, nüüd aga kutsutakse Eesti spetsialiste teistesse riikidesse appi.

"Ma olen kümme aastat enda kõrval kasvatanud seda inimest, kes võiks olla asutuse järgmine juht. Ma olen investeerinud päris pikalt aega keskjuhtimise tasemesse, see on väga tugevaks toeks tänasele tippjuhile seni, kui see uus sinna päris paika saab," ütles Lanno.