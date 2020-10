Terviseameti andmetel tehti viimase 24 tunni jooksul 2263 esmast koroonatesti, millest 56 olid positiivsed. Eesti nakkuskordaja viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on 51,47.

Tehniliste raskuste tõttu sai terviseamet hommikul avaldada ainult osa koroonastatistikast. Esialgse 25 positiivse testitulemuse asemel lisandus tegelikkuses 56 tulemust.

Kõige rohkem ehk 29 positiivset testitulemust lisandus Harjumaale. Ida-Virumaale lisandus 16 viirusega nakatunut. Tartumaale lisandus kolm, Pärnumaale ja Võrumaale kaks ning Läänemaale ja Saaremale lisandus üks positiivne testitulemus. Kahe viiruspositiivse inimese puhul rahvastikuregistris elukoht puudus.

Haiglaravil on 39 patsienti, kellest kolm on juhitaval hingamisel.

Viis uut juhtu Harjumaal on sisse toodud välismaalt

Harjumaa uutest juhtudest (neist 22 Tallinnas) viis on toodud sisse välismaalt (Euroopa Liidust ning Ukrainast ja Iraagist), kahel juhul nakatuti pereringis ja kahel juhul tööl. Kolme juhtumi puhul pole nakkusallikas teada, ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuut kollet, millest suurim on haiglakolle, kus lisaks 25 töötajale on haigestunud 14 ravil olnud patsienti ja kaks kohviku töötajat.

Tallinna koolikoldega seoses on haigestunud 29 õpilast ja kümme õpetajat. Esimese töökoha koldega on seotud 30, teise töökoha koldega seitse, kolmanda töökoha koldega samuti seitse ning pere- ja tutvuskonna koldega viis haigusjuhtu.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on kokku üle 2200 inimese, kellest 370 on haigestunud.

Ida-Virumaal on 11 aktiivset kollet

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kaks on seotud nakatumisega töökohal, ülejäänud juhtumid on täpsustamisel.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas üksteist aktiivset kollet: piirkonna suurima ehk tutvuskonna koldega on seotud 30, esimese Sillamäe töökoha koldega 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest.

Kohtla-Järve ühe kooli koldega on seotud 12, Kohtla-Järve teise kooli koldega seitse, teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa ja Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis haigusjuhtu.

Jõhvi kooli koldega on seotud seitse ja Jõhvi hooldekeskuse koldega seitse haigestunut (viis klienti ja kaks töötajat). Sillamäe kooli koldega on seotud kaheksa inimest ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud üheksa Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 900 inimese, kellest on haigestunud 189.

Lõuna regioonis on üks aktiivne kolle

Võrumaa uute juhtumite asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 200 inimese, kellest 66 on haigestunud.

Piirkonnas on üks aktiivne (Võrumaal asuv) töökohakolle, millega on seotud 24 haigusjuhtu.

Lääne regionaalosakond jälgib ürituse- ja perekonnakollet

Saaremaa haigusjuht on toodud sisse Euroopa Liidu riigist, Läänemaa nakatunu sai viiruse tööl. Pärnumaa uute juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 180 inimest, kellest 34 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on ürituse kolle Läänemaal ja perekondlik kolle Saaremaal, mõlemad kuue nakatunuga.

7. oktoobri seisuga on tervenenud 2813 inimest. Neist 2136 inimese ehk 75,9 protsendi haigusjuhtum on lõpetatud, 677 inimese 24,1 protsendi puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.