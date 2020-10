USA asepresidendikandidaadid Pence ja Harris pidasid televäitlust

Debatis esitati riigi ees seisvate suurte probleemide kohta teravalt vastanduvaid seisukohti, kuid väitlus kulges siiski rahumeelses ja asjalikus laadis ning oli tunduvalt paremini ettevalmistatud, kui presidendikandidaatide esimene väitlus.

Pence ja Harris astusid lavale, olles teineteisest pleksiklaasiga eraldatud. Väheste saalikülaliste hulka ei lubatud kedagi, kel puudus näomask. Samuti olid mõlemad kandidaadid teinud viimase koroonaviiruse testi teisipäeval ning tulemused olid negatiivsed.

Debatt algas koroonaviiruse pandeemia teemadel ja Harris alustas koheselt praeguse administratsiooni süüdistamisega, et see vähendas algusest peale ohtu avalikkuse ees.

"See on kõige suurem läbikukkumine meie riigi ajaloos," väitis senaator.

Pence vastas, et tema hinnangul reageeriti pandeemiale koheselt, kui Ühendriikides oli nakatunuid veel vaid käputäis ja sellega päästeti kümnete tuhandete ameeriklaste elu.

"Ma tahan, et Ameerika inimesed teaksid, et juba esimesest päevast alates on president Donald Trump seadnud esikohale ameeriklaste tervise," ütles Pence ja tõi näitena välja 31. jaanuaril kehtestatud reisikeelu Hiinale, mis jõustati vaid kuu aega pärast juhtumite esmakordset ilmnemist Wuhanis ja mida demokraadid teravalt kritiseerisid nimetades seda muu hulgas rassistlikuks.

Pence taunis omakorda Harrise väljaütlemisi, mis seavad kahtluse alla president Trumpi ametiajal valminud vaktsiini usaldusväärsuse.

"See, et te õõnestate jätkuvalt üldsuse usaldust vaktsiini vastu on ülekohtune," märkis Pence.

Jutuks tuli koheselt ka kandidaatide kõrge vanus, sest parajasti koroonaviirusega võitlev Trump on 74-aastane ja Biden on 77-aastane. Nii eakate võistlejate vastasseis USA presidendivalimistel on erakordne.

Mõlemad asepresidendikandidaadid kinnitasid, et peakandidaadid on igati heas vormis ametiasjadega toimetulemiseks.

Väitlus jätkus tervishoiu teemadel, kus mõlemad nimetasid vastaspoole sellealaseid kavasid ja kavatsusi täielikuks läbikukkumiseks. Jutuks tuli muu hulgas ka ekspresident Barack Obama tervishoiuprogramm Obamacare, mille Pence liigitas katastroofiks.

Harris tõi välja inimesed, kes Trumpi administratsiooni tervishoiupoliitika tõttu abita jäävad.

Harris pööras teema eakate kandidaatide tervisest Trumpi maksuandmetele.

"Kui tahate rääkida läbipaistvusest, siis räägime Trumpi maksudest. Kui kuulsin sellest, siis arvasin alguses, et tegemist peab olema 750 000 ja mitte 750 dollariga," sõnas senaator.

Pence tõstis vastuses esile Trumpi administratsiooni majanduslikke saavutusi ning hoiatas, et Bideni ja Harrise võimuletulek hävitab koroonakriisiga tõsise hoobi saanud USA majanduse taastumise. Pence oli ühtlasi veendunud, et Biden ja Harris tühistavad võimuletuleku korral Trumpi maksukärped.

Harris süüdistas omakorda Trumpi administratsiooni kaubandussõja alustamises Hiinaga, mis oli tema sõnul kahjulik USA tööstusele ja põllumajandusele.

Asepresident tõi vastuseks välja, et Obama ja Biden ei võtnud Hiina suhtes üldse pea midagi ette.

"Joe Biden soovib naasta majandusliku alistumise juurde Hiinale. Praeguse administratsiooni ametisse astudes oli pool meie rahvusvahelise kaubavahetuse puudujäägist ainuüksi Hiinaga. Biden soovib tühistada kõik tariifid, mille president Trump kehtestas, et võidelda Ameerika töökohtade ja ameeriklaste eest," rääkis Pence.

Järgnevalt vaieldi kliimamuutuse teemadel, mida Harris nimetas eksistentsiaalseks ohuks.

Pence ütles, et Trumpi administratsioon tugineb selles osas teadusele. Asepresidendi sõnul on Ühendriikides puhas õhk ja vesi tänu vabale turumajandusele ja tehnoloogilised uuendused on Ühendriikide keskkonna jaoks paremini toiminud kui Pariisi kliimalepe.

Välispoliitika teemadel rõhus Harris Venemaa sekkumisele USA valimistesse, kus tema sõnul eiras Trump omaenda luurekogukonna informatsiooni ja soovitusi.

Pence tõi välja, et Obama ja Bideni valitsusajal hõivasid islamistid Iraagis ja Süürias Pennsylvania osariigi suuruse ala ja tapsid tuhandeid inimesi.

Asepresident tõi näiteks islamistide terrori all kannatanud ameeriklased ja Trumpi administratsiooni eduka tegutsemise Islamiriigi kalifaadi hävitamisel ja selle liidri Abu Bakr al-Baghdadi tapmisel.

Kõne alla tuli ka rassismiteema, kus Harris rääkis politseivägivalla all kannatavatest mustanahalistest ja tõi sellekohased näited viimastest aegadest, mille järel vallandusid mitmetes USA linnades massimeeleavaldused.

"Ma osalesin ise nendel rahumeelsetel meeleavaldustel," rääkis Harris, kes süüdistas Trumpi suutmatuses paremäärmuslasi otsesõnu hukka mõista.

Pence lükkas süüdistused tagasi ja kinnitas, et Trump ja administratsioon on seda korduvalt ja selgesõnaliselt teinud. Pence tõi meeleavaldustega seoses omakorda välja vägivalla, seadusetuse ja rüüstamise.

President Trump jälgis televäitlust ja kiitis asepresidendi esinemist sotsiaalmeedias ülivõrdeliste sõnadega.

Asepresident Pence on 61-aastane endine Indiana kuberner ja endine raadiohääl. Ta on evangeelne kristlane, kes on tuntud oma rahvaliku sarmi ja lojaalsuse poolest Trumpile. 55-aastane Harris on California senaator, jamaikalasest isa ja indialasest ema tütar. Endise prokurörina on ta vaidlustanud Trumpi valikuid ameteisse määramisel ja kohtu liikmete nimetamisel.