Trump teatas 5000 USA sõduri saatmisest Poolasse

USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et saadab Poola 5000 sõdurit. Polnud selge, kas ta pidas silmas kavandatud vägede paigutamist, mis lükati varem edasi keset survet Euroopale end ise kaitsta.

"Mul on hea meel teatada, et Ühendriigid saadavad Poola täiendavalt 5000 sõdurit," kinnitas Trump sotsiaalmeedias.

USA president lisas, et tema otsus tugines suhetele Poola ametikaaslase Karol Nawrockiga, keda ta oli enda sõnul eelmisel aastal võidetud valimistel uhkusega toetanud.

Trump ei jaganud täpsemaid üksikasju, kuid tema kommentaarid näisid viitavat USA tuhandete sõdurite Poolasse paigutamisele, mille saatus oli juba mitu päeva ebaselge olnud.

Eelmisel nädalal teatasid USA ametnikud, et 4000 USA sõduri Poolasse paigutamisest on loobutud, mis oli Trumpi administratsiooni viimane samm vägede arvu vähendamiseks Euroopas ja mitmete NATO liitlaste karistamiseks selle eest, et need takistasid USA-d Iraani sõjas.

Asepresident JD Vance teatas teisipäeval, et 4000 sõduri saatmine lükati edasi ja mitte ei tühistatud. Vance lisas, et Trump pole veel teinud lõplikku otsust. Asepresident toonitas samas, et Euroopa peab seisma omaenda jalgadel.

Pentagon teatas mai alguses, et Washington toob Saksamaalt ära 5000 sõdurit pärast seda, kui kantsler Friedrich Merz avaldas arvamust, et Iraan alandab Ühendriike läbirääkimistelaua taga.