Majanduse olukord oli konujunktuuriinstituudi ekspertide ja analüütikute paneeli hinnangute kohaselt septembris juuniga võrreldes endiselt halb. Eratarbimise olukorda hindasid eksperdid paremaks kui juunis, ettevõtjate ja perede hinnangute alusel koostatud majandususaldusindeks näitab samuti, et võrreldes juuniga on majandusolukord kolmandas kvartalis parenenud.

Instituut prognoosib 2020. aasta töötuse määraks 7,5 protsenti. Tänavuseks prognoosib instituut ka reaalpalga 0,8-protsendilist tõusu.

Paneeli hinnangute kohaselt on poole aasta pärast ehk tuleva aasta märtsis Eesti majanduse olukord praegusest parem ning analüütikud eeldavad, et majanduskriisi tipp ületatakse tänavu.

Analüütikud on ka mõõdukalt optimistlikud väliskaubanduse arengu osas eelseisval poolaastal. Eksperdid ootavad järgmise poolaasta jooksul ka hinnatõusu taastumist. KI prognoosib ülemaailmse kriisi tingimustes 2020. aastaks tööstustoodangu kuueprotsendilist langust.

Piimatooted on läinud odavamaks, õunad ja liha kallimaks

Konjunktuuriinstituudi hinnatav toidukorv, mis vastab ühe neljaliikmelise perekonna ostudele nädala jooksul, kallines aastaga 2,6 protsenti ehk 2,07 euro võrra.

Enim on aastaga kallinenud õunad, teravilja- ja lihasaadused ja munad, odavamaks on läinud piimatooted, kartul, köögivili ja kala. Neljandas kvartalis jääb konjunktuuriinstituudi hinnangul toidukorvi kallinemine ühe protsendi piiresse.

Piimasaadused odavnesid aastaga 2,5 protsenti, kõige rohkem langes koore hind. Piimatoodetest kallines vaid juust.

Aiasaadustele kulus peredel mullusega võrreldes 15,8 protsenti rohkem. Õunte maksumus toidukorvis oli pea 2,5 korda suurem kui aasta tagasi.

Lihasaadused maksid septembris mullusega võrreldes 5,3 protsenti rohkem. Enim kallines keeduvorst ja suitsulihatooted, hakkliha hind jäi mullusele tasemele. Kalale vähenesiid kulutused aga 6,2 protsenti.

Teraviljasaadused kallinesid aastaga kolm protsenti, kanamunad kallinesid 1,1 protsendi võrra.

Ettevõtete jaoks on probleemiks vähenenud nõudlus ja välistööjõu puudus

Ehitusettevõtete tööde maht oli kolmandas kvartalis langustrendis, langemas on ka järgmise kolme kuu ehitusmahu prognoosid. Ehitusettevõtetest viiendik prognoosib ka hinnataseme langust.

Koroonaviiruse taustal on ettevõtete jaoks suurimaks probleemiks olnud vähenenud nõudlus, mille puhul võib poolaasta järel oodata, et see on paranenud, kuid mitte hea.

Väheneneud tellimuste arv toob endaga ka vajaduse töötajate palka langetada või inimesi koondada. Mõne ettevõtja jaoks on murekohaks ka viiruse vältimiseks vajalikud lisakulud.

Tööstusettevõtetel oli kolmandas kvartalis suurimaks probleemiks vajalik komandeeringute ära jäämine, vähenenud nõudlus ja lisakulud. Eelmise kvartaliga võrreldes oli vähenenud probleemide teravus. Süvenenud on aga mure komandeeringute ära jäämisega ja välistööjõu puudusega.

Ehitusettevõtted nimetasid murekohana vähenenud nõudlust ning kaubandusettevõtete jaoks suurimaks probleemiks lisakulud ning samuti nõudluse vähenemine.