Ka ministritel on erinevad nägemused abi suhtes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Majandusminister peab Nordica äriplaani jätkusuutlikuks ja väikseid lennukeid sobivaks. Rahandusministi sõnul pole selge, kuidas on LOT-i osalusega. Nii võib juhtuda, et subsideeritakse hoopis Poola lennundust. Estonian Airi pankrotist tulenevad nõuded võivad langeda Nordicale.

"Restruktureerimise põhitakistus praegu on ikkagi Poola lennufirma LOT osalus Regional Jetis, kus meil on tegelikult vaidlus üleval poolakatega selle üle kas poolakad võlgeva meile raha või meie võlgneme neile raha," rääkis rahandusminister Martin Helme.

Helme tõi välja, et juurde on tulnud veel üks komplikatsioon – nimelt kohtuostus, mille järgi võib väita, et Nordica on Estonian Airi õigusjärglane. Kui see nii on, võivad Estonian Airi pankrotisummad kukkuda Nordica sülle ning olla kuni 120 miljonit eurot.

"Teoreetiliselt me võime loomulikult selliste numbriteni jõuda, mina leian, nii nagu ka siis Nordica juristid leiavad et olukord kindlasti nii hull ei ole, aga loomulikult juriidiliselt see vaidlus vajab veel selgeks vaidlemist," ütles majandusminister Taavi Aas.