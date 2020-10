Läti teatas reedel 137 uuest registreeritud koroonanakatunust, mis on riigis ööpäevas registeeritud juhtumite rekord. Leedus lisandus 133 nakatumisjuhtu.

Läti haiglates on COVID-19 tõttu 47 inimest, viimase ööpäevaga hospitaliseeriti kümme inimest, teatas Läti haiguste ennetamise ja tõrje keskus. 42 patsienti on kergema haiguse kulgemisega, viis patsienti on raskemas seisus.

See on suurim COVID-19 statsionaarsete patsientide arv Lätis alates aprilli keskpaigast, vahendas lsm.lv.

Ööpäeva jooksul tehti Lätis 4551 COVID-19 testi.

Leedus lisandus üks surm

Leedus registreeriti viimase ööpäevaga 133 uut koroonanakkuse juhtu, suri üks COVID-19 haige, teatas reedel tervishoiuministeerium.

Leedus on koroonadiagnoosi saanud 5758 inimest.

COVID-19 tõttu on surnud 103 inimest, veel 22 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.

Praegu on Leedus 2911 aktiivset haigusjuhtu, COVID-19-st on tervenenud 2722 inimest.

Eneseisolatsioonis viibib 31 943 inimest.

Venemaa teatas samuti uuest negatiivsest rekordist

Venemaa registreeriti ööpäevaga 12 126 uut koroonanakkuse juhtumit, mis on riigis uus rekord. Eelmine rekord pärines maist, kui ööpäeva jooksul registreeriti 11 656 uut juhtu.

Viimase ööpäevaga suri Venemaal koroonaviirusega 201 inimest, kokku on viirusega surnud 22 257 inimest.