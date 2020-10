Trumpi ja Bideni järgmise nädala valimisväitlus on lõplikult tühistatud

USA presidendidebattide korralduskomisjon (CDP) teatas reedel, et tühistas järgmise nädala väitluse president Donald Trumpi ja demokraatide presidendikandidaadi Joe Bideni vahel.

Otsus langetati pärast seda, kui Trump ütles, et ei osale virtuaalses formaadis. Korraldajad tahtsid debati virtuaalformaati pärast presidendi nakatumist koroonaviirusesse, et välistada inimeste haigestumist.

"Mõlemad kandidaadid on nüüdseks teatanud alternatiivsetest plaanidest selleks kuupäevaks. On ilmne, et 15. oktoobril väitlust ei toimu," edastas CDP teadaandes.

Viimane debatt enne valimisi toimub 22. oktoobril Tennessees asuvas Nashville´i linnas.

USA meediakanalid kirjutasid juba varem, et 15. oktoobriks kavandatud teledebatt lükkub Trumpi haigestumise tõttu koroonaviirusesse ilmselt edasi.

Ühendriikides jagunesid hinnangud Trumpi ja Bideni esimesele debatile enamasti sõltuvalt meediakanalite meelsusest, kuid mõlemad pooled tunnistasid selle sisutühjust ja faktide puudumist. Parem mulje ei jäänud asjast ka meediakanalitele mujal maailmas.

"Trumpi ja Bideni vahelise debati kaotaja oli USA," kirjutas näiteks brittide ajaleht Times.

"See oli ehk tõepoolest kõige kaootilisem televäitlus USA presidendikampaaniate ajaloos. Donald Trump ja tema demokraatlik oponent Joe Biden osalesid mudamaadlust meenutavas arutelus," kirjeldas sakslaste väljaanne Spiegel.

Laupäeval möödub Trumpi koroonadiagnoosist kümme päeva. President veetis enne esmaspäeval Valgesse Majja naasmist kolm päeva haiglas. Kümned presidendile lähedased isikud on andnud positiivse koroonaproovi.

Trump ise ütles neljapäeva õhtul usutluses Fox Newsile, et soovib jätkata kampaaniat juba laupäeval.

"Ma tunnen end nii hästi," ütles ta pärast seda, kui arst oli näidanud talle rohelist tuld avalikel üritustel osalemiseks juba sel nädalavahetusel.

"Ravimeeskonna arenenud diagnostika põhjal ootan täielikult, et presidendil on siis turvaline naasta avalikele üritustele," ütles tema arst Sean Conley.

Diagnoosipanekust saadik on Trump saanud eksperimentaalset antikeharavi, viirusevastast ravimit remdesiviiri ja steroid deksametasooni.

Vaid 26 päeva enne 3. novembri valimisi soovib demokraat Bidenist arvamusküsitlustes maha jääv president tungivalt naasta kampaaniarajale.