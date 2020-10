President: kolme mere algatus ei konkureeri Euroopa Liiduga

Kaljulaid ütles "Välisilmale" antud intervjuus, et kolme mere algatus ei kasvata lõhet Lääne- ja Ida-Euroopa vahel.

"Kui kolme mere initsiatiiv algas, siis tõepoolest oli küsimus, et mis asi see on. Kas see on midagi, mis on loodud n-ö alternatiivina Euroopa Liidule. Vastus on - ei. Tänaseks on Euroopa Liit igati kolme mere initsiatiivi pardal. Komisjoni presidendid on käinud järjestikku paaril üritusel vähemalt. Margrethe Vestager esindab Tallinna videokohtumisel samuti Euroopa Komisjoni," rääkis president.

"See on üritus, millega me toome kokku Euroopa Liidu kõige dünaamilisema piirkonna ja turundame seda rohkem kui 100 miljoni inimesega turgu kui Euroopa kiiremini kasvavat osa. Ta peabki kiiremini kasvama, meil on järele võtta Lääne-Euroopale. Samal ajal ei ole me ka ära kasutanud selle regiooni majanduse sisest potentsiaali omavahel suhtlemiseks. Piltlikult öeldes käivad meil kõik head teed idast läände, aga omavahel põhjast lõunasse me hästi ühendunud üldsegi ei ole," selgitas ta.

"Aga veelkord, kui siin on juttu olnud, et kas see konkureerib Euroopa Liiduga, siis ärge tehke nalja. Euroopa Liit ei kuluta ühelgi aastal kindlasti alla 40 miljardi siin regioonis. Tegemist on lihtsalt katsega - ja ma olen kindel, et see saab olema ka edukas - läbi avaliku ja eraraha koostöö saavutada arengueesmärke," sõnas president.

Kaljulaid märkis, et kuigi kõik kolme mere riigid on samal ajal ka Euroopa Liidu liikmesriigid, võivad algatuse projektid ulatuda otsapidi ka liidust välja, näiteks Ukrainasse või Balkani riikidesse.

"Aga piiriülene koostöö, mööngem, ühisturul on siiski omaette argument, millega seda regiooni veelkord turustada," lisas ta.

Kaljulaidi sõnul kogutakse raha erafondi, mida juhib Amber Capital Management. Seejuures on kolme mere riigid leppinud kokku investeerimise eesmärgid. Eelkõige soovitakse investeeringuid kõik võimalikesse ühenduvusega seotud valdkondadesse, olgu see digivaldkond, transport või energia. Poliitikutel ei ole Kaljulaidi sõnul võimalik juhtida ja kontrollida, millistesse konkreetsetesse projektidesse fond investeerima peaks.

Kaljulaid märkis, et edu korral võiks sarnane fond olla teisteski piirkondades.

"Kui see fond peaks toimima, siis võib edasi kujutada, et me suudame ka näiteks Ukrainas või ka Lääne-Balkani riikides sarnase fondi arendada justnimelt selleks, et siduda seda regiooni erarahaga, mis on neutraalne, otsib tootlust, ei ole poliitiliselt juhitav ega kontrollitud," ütles ta.

Nädala pärast esmaspäeval toimub Eestis kolme mere algatuse virtuaalne tippkohtumine ja veebifoorum.