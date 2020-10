Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma ütles, et EELK ei ordineeri homoseksuaale preestriteks, kuna seda ei luba kirikuseadus.

"See on teema, mille asjus pole kirik oma seisukohti muutnud. Nagu president või õiguskantsler kaitseb kehtivat põhiseadust, on minu ülesanne kaitsta kehtivat kirikuseadust. Kuni kirikuseaduses kehtivad praegused normid, pole mul alust teist seisukohta väljendada," ütles Viilma vastuseks Eesti Päevalehe küsimusele, kas geid saavad pastoriks hakata.

Peapiiskop lisas, et tema teada ei ole ükski samasoolises suhtes elav preestri ordinatsiooni taotlev kandidaat tema poole pöördunud. "Aga ma ei saa seda tõepoolest teha [teda ordineerida], sest meie kirik ei ole nii otsustanud," lisas Viilma.

"Õpetajad ei tohi paljud teised inimesed ka olla. Koguduse liikmed või kristlased saavad nad loomulikult olla," märkis Viilma.