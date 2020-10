Paavst kaitseb geipaaride tsiviilpartnerlust

"Nad on jumala lapsed, neil on õigus perekonnale," ütleb Franciscus filmilinal.

"Mida me teha saame, on tsiviilpartnerluse seadus, neil on õigus seaduse kaitsele. Ma olen seda toetanud," sõnab paavst.

Värske filmi "Francesco" režissör on Venemaal sündinud, kuid Ühendriikides elav Evgeny Afineevsky (Jevgeni Afinejevski).