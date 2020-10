"Rahva teenrid" vaidlesid kiriku rolli ja õiguste üle

"Kas kirik on ühiskonda kuidagi nii ärritanud, et kõik, mis on kirikuga seotud, tekitab mingis sotsiaalses rühmas vastupanu ja soovi hoopis kirikule koht kätte näidata?" küsis saatejuht Mirko Ojakivi.

Arutelu tõukus sel nädalal ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" esinenud Eesti Evangeelse Luterliku kiriku (EELK) peapiiskopi Urmas Viilma väljaütlemistest ning riigieelarve kavas Jõgeva kiriku ehitamiseks eraldatud summast lähtuvalt.

"Riigi ülesanne ei peaks mitte kuidagi olema kirikute ehitamine," rõhutas saates osalenud Krister Paris. Ta märkis, et Eestis ei ole riigikirikut ja kristlaste arv on suhteliselt väike ning seetõttu võiks riigi rolliks jääda ainult ajalooliste hoonete säilimisele kaasa aitamine. "Vastuolu tekkibki sellest, et mitteusklike jaoks on tegemist tugevalt ennast kehtestada üritava survegrupiga ja loomulikult tekitab igasugune surve ka vastusurvet," leidis Paris.

See ajendas aga Ojakivi küsima, kas siin ei ole tegemist diskrimineerimisega, kuna näiteks ka spordiklubidele hoonete ehitamisse panustavad mõnikord riik ja omavalitsus. "Kas seda ka ei tohiks teha?" küsisi Ojakivi.

Kolmas saates osalenud ajakirjanik Sulev Vedler leidis, et riik võiks selliste objektide eshitamises osaleda küll, aga probleem tekkib sellest, et uske ei kohelda Eestis võrdselt. "Kujutan ette, et moslemid võivad käia praeguse valitsuse juures, luba mošee ehitamiseks nad ei saa," märkis Vedler ning tõi näiteks ka satanistid, kelle registreerimisest on seni keeldutud. "Kõikidesse uskudesse ei suhtuta Eesti Vabariigis võrdselt, kuigi peaks olema võrdsus," tõdes ta. Lisaks viitas ta taarausulistele, kelle pühapaikasid riik ei kaitse.

Ka Paris rõhutas, et selliste olukordade jaoks peaksid olema läbipaistvad reeglid. "Minu meelest ei ole peetud meil avalikku debatti selle üle, kas peaksime luteri kirikut üleval pidama," ütles Paris.

Ojakivi leidis, et tegemist on laiemalt ka kultuuriruumi küsimusega. "Praegu on tuum selles, et ei tohiks olla eeliskohtlemist, kui kirik hakkab ühtäkki raha saama igaks asjaks, milleks küsib, siis see oleks küsimus ja ühiskondliku debati koht," leidis ta.

"Aga praegu tundub kristalliseeruvat seisukoht, et kirikule ei tohi üldse raha anda. Kas me ühel hetkel ei või jõuda kohta, kus hoopis kristlasi hakatakse taga kiusama?" küsis Ojakivi. Ta tõi näiteks Mari-Liis Lille tähelepaneku, kuidas kristlaste lapsi kiusatakse Eestis taga.

"Ehk siis keskne küsimus on selles, et kiriik ei peaks ennast kokku siduma riigivõimuga, olema sellega erisuhtes - kui võtta aluseks ka meie põhiseadus, mis ütleb, et riik ja kirik on lahutatud. Aga samas ei peaks olema ka usulist diskrimineerimist," resümeeris Ojakivi.

Paris siiski ei nõustunud väidetega kristlaste diskrimineerimisest Eestis. "Leian, et vastuolusid tekitab see, kui kirik - lisaks sellele, et saab riigi käest raha - võtab ka aktiivselt sõna selle kohta, missugune riik peab olema," märkis ta. "Jääb paraku mulje, et kirik tahab kirjutada ette ka neile, kes ei ole koguduse liikmed, mis moodi oma elu elada ja et praegune valitsus kuulab neid rohkem kui mõned varasemad. Seda näitavad ka mõned rahaeraldised. Ja see loomulikult tekitab inimestes tõrjereaktsiooni," rääkis Paris.

"Aga laiemalt on küsimus: kas kirikule ja peapiiskopile laieneb sõna- ja arvamusvabadus, kas nemad tohivad seista oma veendumste ja tõekspidamiste eest? Seni kuni see on põhiseaduse raames, siis vist tohib," leidis Ojakivi.

Paris nõustus temaga, kuid lisas, et kirikut tuleks käsitleda ühena paljudest survegruppidest.

Lisaks oli saates pikemalt juttu koroonviiruse olukorrast, riigieelarve kavast ning samasooliste abielu teemast.